服務長者 麻州新規：讓陪伴者打疫苗

麻州開放年滿75歲老人注射疫苗10天後，將接種資格放寬給陪同者。(美聯社)

麻州 公衛署長蘇德絲10日表示，麻州將放寬疫苗 資格規定，允許帶年滿75歲老人到大型疫苗接種疫苗的陪伴者也可以同時注射疫苗。

新的「陪同預約」(companion appointments)11日起生效，允許陪伴年滿75歲長者到大型疫苗站接種疫苗的較年輕配偶、成年子女、親戚、鄰居或看護人，通過網站：www.mass.gov/covid 預約同一時間或相鄰時間接種疫苗。每位長者只有一名陪伴者能同時接種疫苗。

蘇德絲說，新措施能進一步幫忙年滿75歲的老人，有助大型疫苗站更加年齡友好化。

她承認，有些合格預約者沒有出現，麻州確實允許醫療服務單位在一天結束時，將那些已剩餘、不能重新冷凍的疫苗讓當前還不符接種資格的居民注射，以免浪費。她說，派發給醫療服務機構的疫苗劑量浪費率只有0.13％；而這些行動能加速推進接種疫苗的速度。

她說，根據聯邦疫苗供應情況，新站點開始之時，每天約提供500劑疫苗，之後內蒂克站每天增至3000劑，達特茅斯每天2000劑。

聯邦政府 目前每周為麻州配送約10萬8000劑輝瑞和Moderna公司的第一劑疫苗，出貨量預計在未來幾周內會增加。

州官員說，麻州大型疫苗接種站和CVS、Walgreens 藥店11日將再開放7萬4000個預約接種的名額。另有3萬個零售藥店預約名額會在一周內釋出。

麻州的第六和第七個大型疫苗接種站即將開放。波士頓西郊內蒂克購物商場(Natick Mall)站點將於本月22日開放，由LabCorp提供注射服務；位於麻州東南部達特茅斯鎮(Dartmouth)Circuit City 商場的疫苗站本月24日啟用，合格居民和同行陪伴者2月18日起，可上麻州官網預約時間。