我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

終於可以返校了！芝加哥教師工會通過CPS新版方案

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
學前班與特教班學生11日可重返校園上課。(芝加哥市長辦公室)
學前班與特教班學生11日可重返校園上課。(芝加哥市長辦公室)

芝加哥教師工會全體會員9日午夜完成新版「返校」計畫投票，工會10日公布，該計畫獲得2/3會員同意，這也意味著，首批學前班與特殊教育班學生11日起可返校上課，其他幼稚園到八年級學生則將陸續於3月8日前回校園上實體課。

芝加哥教師工會主席夏爾奇(Jesse Sharkey)10日發出公開信給所有工會成員表示，「我們沒有獲得所有我們想要的條件，但我們已經盡力爭取了所有可能」，不過，儘管工會稱在「延遲返校」、「強化防疫」、「增加疫苗」等方面取得勝利，但仍對於芝加哥公校系統CPS早就該這樣做表達不滿。

芝加哥市市長萊特福特與CPS執行長傑克森(Janice Jackson)10日也發表聯合聲明指出，工會投票通過了新版返校計畫，足以證明市府提供的回到校園上課的安全措施是足夠的，「學校已經準備好了迎接學生重返校園」。

曾在1月11日短暫回到學校上課的學前班與特教班學生，將是雙方達成協議後首批返校的學生，該族群約有4、5000名學生選擇回校上課，至於幼稚園到五年級學生返校日為3月1日，六到八年級則於3月8日回到校園上課，而幼稚園到八年級的任教老師，需比學生提早一周返校上班。

雙方協議內同包括學區同意在連續七天的確診率比之前一周的確診率高出15%時，將會改回遠距教學14天；未打疫苗教師可保持居家網課，直到打了疫苗，此外，本周將分配2000劑疫苗供學前班與特教班教師施打；在確診率高的學校的教職員，每周均可接受病毒檢測等。

疫苗 芝加哥 投票

上一則

馬州蒙郡餐廳 情人節起放寬堂食 用餐限90分鐘

延伸閱讀

芝公校生最快11日返校 CPS與CTU暫達共識

芝公校生最快11日返校 CPS與CTU暫達共識

再觸礁！芝加哥教師工會不接受最後版本 學生返校難

再觸礁！芝加哥教師工會不接受最後版本 學生返校難
芝加哥工會堅持立場 6萬學生仍回不了校 市長：忍無可忍

芝加哥工會堅持立場 6萬學生仍回不了校 市長：忍無可忍
芝加哥公校今明續上網路課 盼「冷靜48小時」後達共識

芝加哥公校今明續上網路課 盼「冷靜48小時」後達共識
芝加哥防疫放寬至「第四階段」 但堂食人數限制不變

芝加哥防疫放寬至「第四階段」 但堂食人數限制不變
芝6大接種站下周啟用 65歲高風險可施打

芝6大接種站下周啟用 65歲高風險可施打

熱門新聞

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

2021-02-06 14:43
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

2021-02-07 15:42
遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
20歲大學生齊恩斯(Alexander Kearns)。(kearns家庭檔案照)

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

2021-02-09 15:32
陳莉與丈夫周宇之前均在全國兒童醫院研究機構任職。(google earth)

竊取醫學機密 俄州華女判賠260萬 監禁2.5年

2021-02-04 10:41
下周起全美有四個城市將率先推出免費搭Uber到華格林藥局打新冠疫苗的服務。(美聯社)

免費搭Uber到華格林打疫苗 全美4城市先啟動

2021-02-09 11:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡

疫苗後遺症？36人血小板驟減 邁阿密醫師腦出血死亡
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論