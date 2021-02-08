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藉超級盃豪賭346萬元 家具商超級懂行銷

休士頓訊
「床墊麥克」(中) 藉超級盃豪賭並巧妙為生意行銷。(Gallery Furniture臉書)
「床墊麥克」(中) 藉超級盃豪賭並巧妙為生意行銷。(Gallery Furniture臉書)

「藝廊家具」(Gallery Furniture)東主給超級盃下注346萬元，海盜隊獲勝後他贏得346萬元，不過這是他的一段生意經，許多在賽前賭海盜隊會贏的顧客，都免費得到了價值數千元的家具。

　吉姆麥肯維爾(Jim McIngvale)是休士頓的富豪，他的外號「床墊麥克」(Mattress Mack)響遍德州，他樂善好施的性情曾使許多窮人得到幫助。休士頓的KTRK電視台報導，今年超級盃大賽前，他在網路賭盤DraftKings下注346萬元賭海盜隊獲勝，這是今年最大筆的賭注，聽到的人都大感驚訝，但多數人不知道他背後的算盤。

　床墊麥克從上個月開始做廣告，凡是購買總額超過3000元的家具，並且具結保證不會退貨的顧客，如果海盜隊贏得超級盃，買家具的錢會全數退給顧客，許多賭性堅強的顧客在促銷期間買了一大批家具。這些顧客的錢，現在要從床墊麥克贏的錢中扣出，所以他其實沒有贏得那麼多。不過有財力下這麼大的賭注，不是一般人能做得到的，而且多數巨富錢已經夠多，不必用這種方式賺錢。

　這是投資上所謂的對沖(hedging) ，目的是減輕風險，如果海盜隊輸了球，他的346萬元固然血本無歸，但因為許多顧客大量購買商品，他會從其中賺得相當多的利潤，賠的錢會少得多。69歲的床墊麥克表示，他之所以賭海盜隊會贏，是因為在超級盃歷史上，一支球隊連續兩年都贏的機率很低。

　從第一屆超級盃到這次的第55屆，一支球隊連續兩年奪冠的只有八次，而且過去16年中都沒有發生過。床墊麥克大手筆的豪賭曾有先例，2019年職棒大聯盟的世界冠軍系列賽，他下注350萬元賭休士頓太空人(Houston Astros)獲勝，但最後冠軍杯卻被華盛頓國民隊(Washington Nationals)抱走。

超級盃 休士頓 太空

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