撐不住了！ 芝華埠25年餐館欠租面臨驅趕

大三元餐廳位於永活街「天下為公」牌樓旁。(大三元臉書)

新冠疫情重創餐飲業，許多店家不堪賠損停業，連經營多年的老字號餐館也難逃厄運，已在華埠 經營25年的大三元餐廳，因累計未繳店租超過18萬，日前遭房東 告上法院申請驅趕，大三元店東伍戊燊(Spencer Ng)說，雖已向法院提出動議爭取繼續營業，但贏得官司機率可能不大，他希望藉自身經歷，讓大家了解現階段小商家正經歷的困境。

芝加哥論壇報報導，根據法院文件，位於華埠「天下為公」牌樓附近一棟建物二樓的大三元，為馮麥可(Michael Wing，姓名均音譯)與馮艾倫(Allen Wing)所擁有，兩兄弟在去年12年向法院提出驅趕房客大三元餐館的申請，文件指出，到去年12月1日為止，大三元積欠房租超過18萬4000元。

針對此驅逐申請，伍戊燊已委請律師提出籲請對方重新考慮的動議，全案將在10日舉行聽證。

大三元1996年在22小街的原址開幕，2008年搬到永活街現址至今，算是華埠商圈老字號的餐館。

伍戊燊日前以大流行造成餐館受到嚴重營業限制，根本無法提供堂食的「無法履行業務」(impossibility of performance)為由，對房東驅趕提出質疑，他提到，伊州禁止堂食後，大三元的收入遽降76%。

根據租約，大三元每個月房租為2萬3766元，其中包括基本房租19626元，再加上水費、保險以及房地產稅，法院文件顯示，房東馮麥可陳述，大三元從去年4月份以來，從未付清過任何一個月的店租，期間7、8、9三個月間，則則曾按月支付8000元，伍戊燊說，房東曾告知，這三個月所付的錢，是基本租金 外的費用。

馮氏兄弟的驅趕申請文件中，最終要求伍戊燊支付2020年9月到12月的租金共9萬5066元，加上2021年1月份的店租2萬3766元，而未追討4月到8月的租金。

原告律師以電郵說明，在向法院申請驅逐前，房東曾努力與租客協調合理解決房租爭議，但雙方沒有達成協議，大三元從去年4月至今，都沒有支付過一次基本店租。

儘管目前因為疫情伊州政府頒佈了「禁止驅趕房客令」，但商業租賃並不在該命令範圍，伍戊燊說，假使驅趕令成立，餐館肯定會關閉一段時間，但他不會輕易放棄大三元，或許「會試著找附近其他地點重新開張」。