我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國政府估計：已有逾20%倫敦人有新冠病毒抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

先降雪後酷寒 芝加哥氣象警報 超低溫襲擊 留意保暖

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
4日大雪過後，芝加哥地區將迎接連續多日的酷寒冰凍天氣。(蔣翊提供)
4日大雪過後，芝加哥地區將迎接連續多日的酷寒冰凍天氣。(蔣翊提供)

五年來降雪最多的風雪剛告一段落，4日又有新一波風雪抵達大芝加哥地區，接著5日開始到下周二(9日)間，氣溫將跌到華氏零下，酷寒襲擊，民眾務必留意保暖。

氣象專家指出，預測4日的降雪高度約二到四吋，雪量不如上周末風雪，不過要留意的是接下來的低溫天氣，5日到9日間，該區都將出現華氏零度以下的酷寒天氣。

芝加哥緊急管理與傳播辦公室(The Chicago office of Emergency Management and Communications，OEMC)與家庭支援服務局(Department of Family and Support Services)3日聯合呼籲市民，盡快做好防寒準備，並提供個人與住家安全保暖建議。

上述機構指出，應確保暖氣在家中各角落流通，最好讓水龍頭保持涓涓細水流動，防止水管凍裂，一旦發現水管結冰，千萬不要使用蠟燭或點火來解凍，而最好使用吹風機、加熱墊等工具協助水管解凍，更多相關信息，可查詢官網：www.chicago.gov/water。

芝加哥消防部門則特別提醒居民謹慎選用小暖氣，消防局說，如非必要盡量不要使用電暖器，假使一定得用，就要確認該產品是否經過UL認證，而起在電暖器周圍至少三呎範圍內，都不要放置任何易燃物品。

尤其是兒童房間的電暖器必須嚴密監控，謹防孩子將暖氣移動到床上或緊靠易燃物地點，否則後果不堪設想。

此外，消防人員呼籲，假使電暖器要使用延長線的話，該延長線應至少可容納15安培的電壓，而且不要將這類電線放在地毯下面，消防局也建議大家確認家中是否安裝一氧化碳偵測器，如果已經安裝也應測試是否功能正常，以防止家中供暖系統發生一氧化碳洩漏而不自知。

至於家中無供暖系統，或暖氣不足，以及需要尋求避寒的民眾，可撥打市政專線311尋求協助。

OEMC表示，該中心也提供協助民眾確認獨居家人、鄰居安全的服務，有需要者，可電311，或上網登記，網址：www.311.chicago.gov。

芝加哥 降雪 低溫

上一則

累計達5死！槍殺范軼然兇嫌遭警擊斃過程影片公布

延伸閱讀

暴風雪3部曲？紐約周末又兩場

暴風雪3部曲？紐約周末又兩場
芝加哥前市長伊曼紐作風強悍 可能提名任駐中國大使

芝加哥前市長伊曼紐作風強悍 可能提名任駐中國大使
加快施打速度 芝加哥新冠疫苗預約網站即日起啟用

加快施打速度 芝加哥新冠疫苗預約網站即日起啟用
血腥暴力的1月 芝加哥謀殺年增50% 劫車暴增283%

血腥暴力的1月 芝加哥謀殺年增50% 劫車暴增283%
感謝支持中華民國 姜森拜會中華會館贈高山茶

感謝支持中華民國 姜森拜會中華會館贈高山茶

電力公司提早戒備 新州雪大風小 倖免斷電噩夢

電力公司提早戒備 新州雪大風小 倖免斷電噩夢

熱門新聞

九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
在國會暴動陰影下所舉辦的總統就職典禮，最終平靜落幕。美聯社

世界On Air／暴亂之後…記者被這些就職典禮瞬間觸動了

2021-01-26 17:29
華埠24街上已由警察局加裝了移動式的24小時監測設備。(黃暉提供)

當劫車變成「大流行」 芝9分局：5狀況最易遭劫

2021-01-27 11:56
德州獨立恐難實現。（德州州府網頁）

擋不了拜登入白宮 德州出老招「脫美」

2021-01-31 18:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令