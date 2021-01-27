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當劫車變成「大流行」 芝9分局：5狀況最易遭劫

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
華埠24街上已由警察局加裝了移動式的24小時監測設備。(黃暉提供)
華埠24街上已由警察局加裝了移動式的24小時監測設備。(黃暉提供)

持槍劫車儼然已經成為芝加哥市的「日常」，16區區長柯爾曼(Stephanie Coleman)26日要求市府宣布進入「全市緊急狀態」，區長稱，在新冠肺炎病毒肆虐同時，劫車根本已經變成另一場「大流行」；轄區包括華埠、橋港區的九分局27日表示，為強化華埠安全，已在當地設置移動式24小時監控站，此外，警局並提醒留意最新「暴力入室竊盜」的犯罪模式。

芝加哥警局統計，從1月1日到21日短短三周，全市至少已經發生144起劫車案件，而且案件幾乎在包括華埠、橋港區的九分局及所有分局轄區都有，各警分局也不斷加強與社區討論可能改善措施。

九分局27日舉行了一場雲端社區治安會議，華埠治安基金會會長黃暉提問有關強化社區安全措施時，沃爾塔說，九分局已經在24街設置了移動性的24小時監控站，另外也將增加一名會說福州話的警察加入華埠巡邏，此外，黃暉提到希望有華語警察定期到華埠宣導防範犯罪教育，獲九分局允諾安排。

主持會議的警官沃爾塔(John Verta)在會中並針對劫車問題做了說明，也分享了幾個最常發生劫車的狀況：

●劫車車款：包括賓士(Mercede Benz)、奧迪(Audi)、Lexus、吉普(Jeep)以及道奇的Durango等，為統計最容易遭劫的車款，車主應格外提高警覺。

●冬天暖車：許多民眾習慣在上車前先把引擎開啟然後離開，等車子發動一段時間，車內比較溫暖後再上車，而暖車期間車上無人，就是歹徒作案最佳時機。

●加油站：在車主離開車子要打開加油箱或進入服務站付款時，也是歹徒劫車發生機率最高的時間段，他提醒大家上下車時多一份警覺，且只要離開車輛務必上鎖。

●交流道與紅綠燈街口：如果自己的車子是交流道出口及一般路口的交通號誌前的第一輛車子，就要提高警覺，留意四周狀況，一旦有人靠近，立即加油門離開。

●在車上等候外賣：許多人到華埠餐館取外賣餐時，會由一人進入餐館，另一名則留在車上等候，警察建議車子減少停留，在等候時，另一人最好開車繞行，等取餐完成再開回餐館門口接取餐者。

除了劫車案外，沃爾塔特別提到，近日在芝加哥市發生多宗「暴力入室偷竊」案件，包括26日下午華埠也出現該類案例，作案模式為幾名歹徒合夥暴力破壞住戶大門後進入搜刮財物，他建議民眾可在門鈴處加裝監視攝影機，透過網路隨時監控是否有人靠近住家或破壞大門入室，掌握在最快時間內報警，遏止犯罪發生也可保護生命與財產安全。

華埠 警察 芝加哥

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