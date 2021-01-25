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MIT校長澄清：陳剛案中1900萬元 為與南科大院系合作

記者劉晨懿之/波士頓報導
麻省理工學院教授陳剛被起訴。(本報檔案資料)
麻省理工學院教授陳剛被起訴。(本報檔案資料)

麻省理工學院(MIT)校長瑞夫(L. Rafael Reif)日前向全校師生發信澄清，大陪審團對陳剛的起訴中提到的1900萬美元來自中國深圳南方科技大學(後簡稱南科大)的資金為院系合作，得到學校支持。瑞夫信中說，MIT在2018年與南科大建立合作，協議2500萬元資金五年付給MIT，其中1900萬元用於合作研究和教學，剩餘捐贈給MIT支持校園翻修和研究生獎金。

瑞夫在公開信中說，由於此案在進行中，他不討論具體內容；但就政府指控及由此引發媒體報道所涉及的MIT與南科大的合作，他想澄清合作性質。

他寫道，正如MIT校報在當時的報導，MIT在2018年與南科大合作建立機械工程研究與教育中心，陳剛是MIT方的首任主任，但這一合作並非陳剛個人合作，而是院系之間合作，得到了校方的支持。迄今為止，協議中涉及2500萬元資金，MIT已經收到一半左右金額，款項已分配用於支持機械工程系的科研和教學，獎學金及其他運營費。

近日，MIT中國學生學者聯合會曾致信，該校百名教職員工也聯合向校長發信談及，華人學生學者及科研群體的困境，面對不信任和懷疑環境的艱難。瑞夫在信中回應聽到大家的聲音，聲明華人和華裔群體是該校不可缺少的關鍵成員，MIT珍視每一位成員及其貢獻。

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