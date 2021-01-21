無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

拜登總統20日上任就向國會提出了移民改革法案。(路透)

拜登就任總統首日向國會提出的移民 改革法案(The U.S. Citizenship Act of 2021)，成為成千上萬無證移民的最新希望，移民律師王志東表示，該法案將無證客、職業簽證 移民等均納入範圍，而華人家庭重視的親屬移民也將增加名額，並取消其中「三年與十年禁令」，不過，他提醒，這些條款都需經過國會參眾兩院討論及投票通過，然後交由總統簽署才會生效，「道路仍漫長，曙光在前方」。

王志東整理出拜登移民改革法案的四大要點：

無證移民：

在2021年1月1日之前已經在美國的無證移民(包括逾期居留者和偷渡入境者)，均可以申請臨時綠卡，且交稅並通過了犯罪記錄和國家安全背景調查，五年以後可以取得正式綠卡，之後再三年，只要通過英語和美國人文考試，即可入籍成為美國公民 ；此外，在川普執政期間遭遞解出境者，如果之前曾在美國居留滿三年，且有人道主義和家庭團聚的理由，也可獲得合法身分。

親屬移民：

新法將增加每個國家的此類簽證配額，追回以前未被使用的簽證名額，同時允許受益人在等待期間臨時在美國停留，此外也取消目前執行的所謂「三年和十年禁令」，王志東解釋，所謂三年禁令是指一個人在美國非法居留過半年的話，一旦出境後三年內將不許重新入境美國，假使非法停留超過一年，則禁止入境時間將拉長到10年，此規定造成許多本來可以通過親屬移民者，在境內無法拿到綠卡，一旦出境又很長一段時間無法入境美國，讓許多家庭處在非常艱難的困境。

職業移民：

取消每個國家的簽證配額，追回以前未被使用而浪費的簽證名額，提供留在美國，並取得美國大學科學技術專業研究所或以上學歷者便利條件；允許H-1B的家屬合法工作，防止子女因超齡而使申請過期等。

其他條款：

新法案還包括眾多條款，包括使用高智能手段控制邊境，解決中南美洲國家民眾試圖移民美國的根本問題；取消庇護申請者入境一年內必須提交申請的限制；增加 U、T 和犯罪受害者VAWA等簽證名額；減少移民法庭案件積壓；嚴厲打擊有組織的移民犯罪等。

王志東特別提到，以上內容只是對總統移民改革法案的初步介紹，該法案之後必須經國會參眾兩院討論通過，再交由總統簽署才能生效成為法律。

伊州移難民權益聯盟對新法案表示，新政府上台是該對移民社區實現承諾的時候了，尤其1100萬無證移民期盼已久的「歸化公民之路」應該開啟大門，聯盟董事會主席姜安迪(Andy Kang)說，川普任期內刻意減少與消除家庭成員團聚的合法移民途徑，導致許多家庭被迫分離的問題，也必須盡快彌補。

▼一洲焦點／無證移民就地合法化 ? 拜登移民新政策前瞻

影片來源：世界新聞網