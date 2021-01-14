全美首宗 帶女童出國割除生殖器 被起訴

休士頓Bob Casey聯邦法庭。（谷歌地圖）

日前，休士頓 一居民因帶女童到國外進行「女性割禮」(female genital mutilation，即切割部分或全部生殖器手術)，被正式起訴。這也是全美第一起涉及女童生殖器割除被起訴的案子。

根據KHOU，被告人，39歲的Zahra Badri將一名未成年人代至別國，目的是切除生殖器。Zahra Badri來自英國，目前居住在休士頓的居民。

美國司法部 表示這是美國歷史上第一起這種性質的起訴案。

司法部檢察官David P. Burns說，「殘忍地切除女性生殖器不僅會導致受害者立刻昏迷，還會讓她們一輩子收到身體和精神的創傷。」

直接的傷害包括劇痛，失血過多，高燒，生殖器腫脹，死亡等。長期傷害包括泌尿系統問題，性行為障礙，月經問題，心理問題等。

美國聯邦檢察官Ryan K Patrick說，「女性生殖器割除手術是對孩子的虐待。這種傷害對她們長期的身體和精神傷害都有詳細研究報告。這種行為絕不會被縱容。」

FBI探員表示這類案子很少會讓調查人員注意到。該案發生時間約在2016年期間。相關單位並未透露具體是哪一國家。

根據世界衛生組織，這類事件通常發生在非洲西部、東部、東北部。以及中東和亞洲一些國家。