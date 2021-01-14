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華府交通局主任 將任拜登團隊氣候及科學中心專員

記者張筠／華盛頓報導
毛魯蒂安來自新澤西州，畢業於喬治華盛頓大學，2015年進入華府交通局，有豐富的交通管理與環保經驗。（市府提供）
毛魯蒂安來自新澤西州，畢業於喬治華盛頓大學，2015年進入華府交通局，有豐富的交通管理與環保經驗。（市府提供）

華府交通局主任毛魯蒂安(Jeff Marootian)14日被任命為拜登總統的氣候及科學中心(Climate and Science Agency Personnel)專員，並與多名市府官員被選入拜登總統交接團隊(Biden’s transition team)。

拜登團隊近日宣布了總統交接團隊的部分成員名單，毛魯蒂安和前華府交通局主任克萊恩(Gabe Klein)均為該團隊的交通小組成員，華府檢察長辦公室的媒體聯絡主任梅洛佳(David Mayorga)將出任該團隊的消費者財政保護小組成員，華府市長辦公室政策與法律事務組副主任瑞華(Giannelle Rivera)也被選入拜登總統交接團隊的總務管理小組。

毛魯蒂安也將出任拜登總統的氣候及科學中心專員，他來自新澤西州，畢業於喬治華盛頓大學(GWU)，2015年進入華府交通局，此前在前總統歐巴馬政府時期也負責交通事務，曾任白宮聯絡員、行政助理部長、美國交通部首席可持續發展官員，他也曾在2012年歐巴馬連任競選時期擔任民主黨全國委員會的同志(LGBTQ)事務聯絡員。

毛魯蒂安多年來在華府通過修改交通政策來遏制氣候變化，包括與多州合作並簽協議，計畫在未來十年內將交通污染減少26%；毛魯蒂安也在2019年推出華府第一個Open Streets活動，在喬治亞大道(Georgia Ave)上向民眾展示，除了服務交通外，車道和人行道均有多種可塑性，由此提升民眾的交通環保意識。

毛魯蒂安也推動華府道路翻新工作，在他領導下，華府2020年創紀錄的翻新了56哩行人道，比前年增長64%，預計2024年將按時完成市府的目標。

不過毛魯蒂安也曾因華府的自行車設施建設效率不高而受批評，自行車維權團體曾希望在2020年華府共有20哩自行車專用道，但市交通局表示此目標需要三年才能達成；此外旨在提高道路安全性的「零死亡」(Vision Zero)計畫也沒有明顯成效，過去四年中，華府每年仍有30逾人在交通事故中死亡。

華府 拜登 歐巴馬

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