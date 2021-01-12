愛國者隊主教練 拒絕川普頒發總統自由勳章

新英格蘭愛國者美式足球隊主教練貝里希克，決定拒絕川普頒發的總統自由勳章。(美聯社)

新英格蘭 愛國者美式足球隊主教練貝里希克(Bill Belichick)11日晚寄發聲明給ESPN的謝弗特(Adam Schefter)，表示他不會接受川普 總統頒發的總統自由勳章。

他在聲明中證實自己有機會獲得美國 最高的平民榮譽勳章很「受寵若驚」，但是上周三美國國會大廈發生暴力事件後，決定不接受該獎。

他說，自己是個敬重自由、民主等美國價值的公民，也知道自己代表家人和新英格蘭愛國者球隊。今年職業生涯中最有意義的時刻之一，就是社會正義、平等和人權等對話成為主題，也成為愛國者球隊的行動。繼續努力，忠於所愛的人民、球隊和美國，比任何個人獎項的都重要。

據美聯社，川普頒贈總統自由勳章給貝里希克的頒獎儀式原定周四舉行。

貝里希克是美式足球職業聯盟(NFL)歷史上最成功的教練之一，是現任教練中贏得最多勝利的一個。他與川普相識多年；川普曾在新罕布夏中一次集會上宣讀貝里希克所寫的讚美信；貝里希克之後說，自己不是政治人物，但對川普有友誼和忠誠。

WCVB電視台報導，川普頒發自由勲章給一系列體育人物和政治支持者，並舉行隆重的頒獎典禮，自從大選失敗後，為避開媒體，最近的頒獎典禮都私下舉行。