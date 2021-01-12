我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

愛國者隊主教練 拒絕川普頒發總統自由勳章

記者唐嘉麗／波士頓報導
新英格蘭愛國者美式足球隊主教練貝里希克，決定拒絕川普頒發的總統自由勳章。(美聯社)
新英格蘭愛國者美式足球隊主教練貝里希克，決定拒絕川普頒發的總統自由勳章。(美聯社)

新英格蘭愛國者美式足球隊主教練貝里希克(Bill Belichick)11日晚寄發聲明給ESPN的謝弗特(Adam Schefter)，表示他不會接受川普總統頒發的總統自由勳章。

他在聲明中證實自己有機會獲得美國最高的平民榮譽勳章很「受寵若驚」，但是上周三美國國會大廈發生暴力事件後，決定不接受該獎。

他說，自己是個敬重自由、民主等美國價值的公民，也知道自己代表家人和新英格蘭愛國者球隊。今年職業生涯中最有意義的時刻之一，就是社會正義、平等和人權等對話成為主題，也成為愛國者球隊的行動。繼續努力，忠於所愛的人民、球隊和美國，比任何個人獎項的都重要。

據美聯社，川普頒贈總統自由勳章給貝里希克的頒獎儀式原定周四舉行。

貝里希克是美式足球職業聯盟(NFL)歷史上最成功的教練之一，是現任教練中贏得最多勝利的一個。他與川普相識多年；川普曾在新罕布夏中一次集會上宣讀貝里希克所寫的讚美信；貝里希克之後說，自己不是政治人物，但對川普有友誼和忠誠。

WCVB電視台報導，川普頒發自由勲章給一系列體育人物和政治支持者，並舉行隆重的頒獎典禮，自從大選失敗後，為避開媒體，最近的頒獎典禮都私下舉行。

川普 美國 新英格蘭

上一則

包租公難當！疫情年 全美房租跌幅10大城排行出爐

下一則

華府延長餐館堂食禁令 國家廣場附近公車暫停

延伸閱讀

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
德意志銀行與川普斷絕往來

德意志銀行與川普斷絕往來
川普不再隱身白宮 將赴德州造訪邊界圍牆

川普不再隱身白宮 將赴德州造訪邊界圍牆
1張圖／川普卸任倒數 還會發生什麼事

1張圖／川普卸任倒數 還會發生什麼事
國會被攻占 傳川普私下怪罪反法西斯人士

國會被攻占 傳川普私下怪罪反法西斯人士
川普推特帳戶值多少？「總司令」被消失的利弊怎麼算？

川普推特帳戶值多少？「總司令」被消失的利弊怎麼算？

熱門新聞

瘋狂槍手奈騰格爾(圖右)9日開槍射殺三位民眾，另有四人受傷。其中一名遇害者為芝大博士生范軼然(圖左)。(芝加哥大學官網、芝加哥警局)

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

2021-01-10 23:19
18歲的Helena Duke推文檢舉母親涉暴並被人擊傷。(截自推特)

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

2021-01-11 12:15
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25
30歲的范軼然遭瘋狂槍手濫殺。(芝大官網)

芝大范軼然遭射殺 諾獎經濟學得主：我失去了最好學生

2021-01-11 15:02
川普支持者在華府集會，要求國會參院拒絕認證選舉結果。美聯社

挺川人士華府抗議 上廁所成難題

2021-01-06 15:19
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)

影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

2021-01-05 17:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗
川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回

川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回
拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票
紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

「相談甚歡」川普、潘斯國會暴動後首次見面

「相談甚歡」川普、潘斯國會暴動後首次見面