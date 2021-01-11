我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回

聯邦眾院民主黨決議彈劾川普

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

記者唐嘉麗／波士頓報導
18歲的Helena Duke推文檢舉母親涉暴並被人擊傷。(截自推特)
18歲的Helena Duke推文檢舉母親涉暴並被人擊傷。(截自推特)

一名麻州大學紀念醫院員工特瑞莎‧杜克( Therese Duke) 上周去華府參加集會，被人拍到被一名非裔女子揮拳打傷的影片；女兒在社媒中認出是母親後，轉發影片並貼文「媽媽，是妳嗎？」；除指認母親，她還公布她和在場的舅舅和舅母的名字；該貼文在網上被瘋傳，引起杜克工作單位調查和譴責，杜克丟了工作。

杜克的女兒何蓮娜在社媒中看到母親5日在華府自由廣場上被人拍下被打傷和流血的影片，她7日在推特上轉發影片時，貼文說「嗨， 媽媽，還記得妳告訴我不要參加『黑人的命也是命』(BLM)抗議活動，因為會有暴力的話嗎？.... 這是妳嗎？」

在不同角度拍攝的影片中，可看到群眾在自由廣場上對峙叫囂，一名穿著像是警察制服、目光盯著手機的非裔女子被一群川粉圍繞，兩名白人女子不停近身騷擾，對她叫喊；當杜克疑似伸手去搶手機時，被暴怒的非裔女子打了一拳，臉部流血。

18的何蓮娜告訴BuzzFeed新聞網，看到母親在那場糾紛中的角色，決定讓她曝光。她在7日推文說「我是因為不同觀點、參加BLM活動、關心自身見聞遭遇而被家裡趕出好幾次的自由派女同志」。

在周二衝突事件後，非裔女子面臨刑事控訴，她在GoFundMe中訴說事件發生經過，並要求公眾協助籌集法律費用。她說，自己被一群挺川激進份子包圍，十分恐懼自己有生命危險；有支廣傳的影片，讓自己看起來很暴力；實際情況是，她被人推擠、以種族歧視語言辱罵、有人試圖搶她的手機和鑰匙、拉她的口罩；她說，自己多次要求他們保持社交離被拒絕，在攻擊下才出手自衛。

她在周六設置的網頁訂籌款目標為7.5萬元，至周一上午已籌到6.9萬元。

麻州大學紀念醫院上周五譴責周三華府暴徒行動，表示要調查員工赴華府參與暴力行動情形；不久後，向媒體證實杜克已不在該醫院工作。

非裔 華府 手機

上一則

川普禁中App 華人：狼又來了

延伸閱讀

投資人居高思危 美股道瓊早盤跌約200點

投資人居高思危 美股道瓊早盤跌約200點
挺川遊行歸來 李愛晨擬再赴華府

挺川遊行歸來 李愛晨擬再赴華府
總統就職日近 新、賓兩州國民兵進駐華府維安

總統就職日近 新、賓兩州國民兵進駐華府維安
金山人語／華府不設防

金山人語／華府不設防
因應總統就職禮前更多暴動…陸軍部長：或允華府國民兵持槍

因應總統就職禮前更多暴動…陸軍部長：或允華府國民兵持槍
大法官湯瑪斯之妻曾發文支持6日挺川集會 引發爭議

大法官湯瑪斯之妻曾發文支持6日挺川集會 引發爭議

熱門新聞

瘋狂槍手奈騰格爾(圖右)9日開槍射殺三位民眾，另有四人受傷。其中一名遇害者為芝大博士生范軼然(圖左)。(芝加哥大學官網、芝加哥警局)

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

2021-01-10 23:19
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25
川普支持者在華府集會，要求國會參院拒絕認證選舉結果。美聯社

挺川人士華府抗議 上廁所成難題

2021-01-06 15:19
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)

影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

2021-01-05 17:32
北喬治亞聯邦檢察官Byung J.

北喬治亞聯邦檢察官辭職 立即生效

2021-01-04 17:29
達拉斯地區的一名婦女乘坐私人飛機「猛攻」國會。（取自Jenna Ryan推特）

國會抗議非全鄉民 女子乘私人飛機助陣

2021-01-08 23:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人