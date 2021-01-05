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新州新冠疫苗註冊系統 開放首日就宕機

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州醫護人員接種首批新冠疫苗。（美聯社）
新州醫護人員接種首批新冠疫苗。（美聯社）

新澤西州5日開放新冠疫苗註冊系統(New Jersey Vaccine Scheduling System)，首日就被大量用戶擠爆宕機。衛生廳表示系統承載過多用戶，呼籲普通民眾耐心等候，目前只為1A分組成員接種，即醫護人員，其餘分組只是預註冊。網址：covid19.nj.gov/vaccine。

新州衛生廳發言人露絲娜(Donna Leusner)指出，約三分之二的醫護人員並不在醫院工作，分散在如緊急護理中心、家庭醫生辦公室、牙醫辦公室和手術中心等；衛生廳目前建議這些醫護工作者若還未接種，可在網站上註冊。

第二批接種者1B組將在醫護工作者完成接種後開始註冊，將包括75歲以上的成年人和前線基本工人，例如警員、消防員、公共交通職工、教師、日托中心員工、郵政工人和食品服務人員等。

根據網站資訊，註冊過程大約需要15分鐘，用戶需回答一系列問題以確定分組，所有隱私資訊將受到保護。由於網站訪問量過大，許多用戶在註冊過程中遭遇問題，包括彈出不明原因錯誤框等。

新州計畫六個月內為70％的人口（470萬成年人）接種疫苗，但目前統計顯示新州的進度落後於鄰州。截止1月4日，新州僅為1.14%的居民接種，落後於康州、紐約和賓州。

衛生廳長Judith Persichilli指出，新冠疫苗並不由州政府經手，而是由聯邦政府直接運輸至接種站；她認為新州疫苗接種進度緩慢的原因在於節日季影響，「人們擔心他們在假期中會感到不適，所以推遲了疫苗接種計畫。」

疫苗 新州 新澤西州

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