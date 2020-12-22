儲蓄遭盜領一空 芝男陳述慘痛經歷

史灣尼根的銀行帳戶存款，在世界各地遭盜領，而他卻一無所知。(abc視頻截圖 )

許多人沒有定期檢查銀行對帳單 的習慣，不肖份子看準此行為漏洞，連銀行門都不用走進去，竟然就把受害者銀行帳號內的存款盜領一空，一名芝加哥汽車維修廠的東主史灣尼根(Edward Swanigan)出面陳述自己痛失畢生儲蓄 的慘痛經歷，提醒公眾務必時常檢查帳戶金額與定期對帳，以免成為下一個受害者。

史灣尼根說，過去11年來，他每個月都會到附近的大通銀行存款好幾次，一直都平安無事，但今年卻出現了狀況，「我收到銀行催債部門打電話通知，說我必須償還超領的5000元」，銀行人員說，在他名下原有的2萬3000元早就已經領取一空。

經調查，應該是有人竊取了受害人的借記卡資料，然後藉此從網路登入其銀行帳戶，領取存款的地方，遍佈全世界，但沒有一處史灣尼根曾造訪過。

「每天大概有兩次到10次不等的轉帳」，但因為他幾乎不查看銀行帳號，且每次到銀行存款時，所收到的存款單並沒有列出提領紀錄，也沒有存款總額，加上他從不使用網路銀行，也不看每個月銀行寄來的對帳單，最終導致史灣尼根渾然不覺帳號已遭盜領。

直到銀行打電話來要求他補足超領的金額時，才發現帳號遭盜，然而他是在案發60天後才發現並向銀行舉報，超出法令規定時間，因此無法獲得銀行任何補償。

支持受害者的樂齡會詐欺監察網路主任諾夫茲格爾(Amy Nofziger)說，如果不習慣使用網路銀行，可以每次到銀行存錢領錢時，要求銀行員幫忙印出最新對帳單。

她說，無論是信用卡 、銀行對帳單，任何有金錢進出的帳號，都應定期檢查，此外，也應檢查自己的信用報告，確保沒有未經授權的帳戶開立。

大通銀行對於史灣尼根的金錢損失表示遺憾，銀行提醒，凡在商店、自動提款機、網購等範圍的未授權交易都可以獲得賠償，但前提是必須及時通知銀行。

銀行也建議使用網路銀行的客戶，隔幾天就應該檢查帳戶，至於信用卡與銀行卡，則應設立銀行的「簡訊及時通知」功能，這樣一旦發生可疑交易，顧客將會立刻收到通知。