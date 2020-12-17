新州議會通過大麻合法化法案

新澤西州參眾兩會17日曆史性通過娛樂大麻合法化法案。(美聯社)

新澤西州參眾兩會17日曆史性通過娛樂大麻合法化 法案，並通過大麻除罪化法案。新規使持有6盎司以下大麻，以及無證販賣大麻1盎司以下者將不會再遭到逮捕，而是將被處以50元罰款。

新州 選民在今年11月的公投中以2:1的比例通過娛樂大麻合法化，但公投結果仍需立法程式來予以實現。長達240頁的法案全名為「新州大麻規定、執法輔助以及市長現代化法案」(New Jersey Cannabis Regulatory, Enforcement Assistance, and Marketplace Modernization Act)。

該法案在眾議會以49-24通過，參議會以23-17通過。法案指新州每年在大麻相關的執法中花費1億2700萬元，在合法化中政府可節省下這筆費用去處理其他更重大的犯罪，且可獲得6億元稅收。

參議員斯庫臺(Nicholas Scutari)感歎該法案的通過經歷了漫長的旅程，「我相信這個法案，將是我立法工作生涯中影響力最大的一個。」

斯庫臺也是大麻規則委員會(Cannabis Regulatory Commission)首位成員，該委員會將負責監管和處理有關種植、運輸和販賣的規定和稅收細節。

另一項法案調整了對於持有磷醯羥基二甲色胺(psilocybin，一種致幻劑)的處罰，從目前的三級犯罪下調至個人行為不端(disorderly persons offense)，違者面臨1000元罰款和最高6個月監禁。

許多華人擔憂大麻合法化後，大麻使用者將在街頭隨處可見。但法案將制定專門的大麻使用區域(Cannabis consumption area)，無論是種植、銷售、攜帶和使用都將有詳細規定，如在街頭隨意使用大麻仍屬違法行為(類似酒精飲料)。

業者和投資者看好新州的大麻產業，Brach Eichler Cannabis Poll預計新州一年的大麻銷售額就能達到10億元，相當於科羅拉多和華盛頓兩個州的總額。

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)此前為新州娛樂大麻合法化叫好，並呼籲紐約州也加快腳步。然而紐約銀行柯文公司(New York bank Cowen Inc.)日前警告，從事大麻行業仍有受到聯邦或州起訴的風險。