新賓疫情燒 賓州州長確診

賓州州長沃爾夫確診。(州長辦公室)

賓州 州長沃爾夫(Tom Wolf)9日下午聲明稱已檢測 確診感染新冠病毒，目前並無症狀；賓州第一夫人Frances則還在等待檢測結果。新賓州疫情 持續蔓延，已開始衝擊兩個州的醫療系統。

賓州州9日報告8703例新增新冠病毒感染確診病例，單日220人染疫死亡，創下半年來新高。全州染疫住院人數5582，其中1191人在加護病房(ICU)，675人需要呼吸機；目前賓州ICU僅剩537張床位。

賓州第一大城市費城情況也不容樂觀。費城9日報告971例新增新冠病毒感染確診病例，染疫住院人數901人，已接近疫情爆發以來的最高值。由於接觸確診患者，市長肯尼(Jim Kenney)此前也宣佈開始自我隔離。

新澤西州9日報告4665例新增新冠病毒感染確診病例，單日91人染疫死亡，同樣創下半年來新高。全州染疫住院人數3533，其中630人在加護病房，412人需要呼吸機。

州長墨菲引用衛生廳數據模型預測稱，如果疫情短時間內無法得到有效控制，新州一個月後的住院人數將達到8747人，打破最高紀錄，並再現今年四月時多家醫院爆滿、民眾無處就醫的情況。

新賓州衛生廳均呼籲民眾放棄節日聚會，保持社交距離並做好防疫工作，盡可能避免不必要的出行。