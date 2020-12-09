考題洩露 新州學區作廢700份試卷

弗利何學區的磁校專案每年吸引大批學生申請。(網絡圖片)

新澤西 弗利何地區高中學區 (Freehold Regional High School District)8日宣布作廢700份入學考試試卷，因考題與一家輔導機構此前為學生提供的練習卷內容完全一致。

學區總監辛普森(Charles Sampson)指責輔導機構EXL Prep of Middletown幫助學生作弊，使學生能夠高分進入磁校專案(Magnet Programs)，稱此舉違法而且極其嚴重，「學區數百個小時的工作毀於一旦，我們不得不採取新的入學考量措施。」

EXL Prep總裁John Napoli則回應稱該機構根本不知道真題，僅僅是為學生提供了網上購買的往年考題，「我們根本不知道學區會繼續使用這些考題，他們應該用更安全的方法，而不是在這麼重要的考試裏使用重複的試卷。」

EXL Prep為當地逾百名學生提供輔導。辛普森在致家長信中，呼籲家長要求該培訓機構退款，「這家機構讓部分學生獲得了不公平的優勢，我們會進行評估，不排除採取下一步法律行動。」

該學區的磁校專案包括Freehold Borough、Freehold Township、馬伯洛(Marlboro)、豪威爾(Howell)、曼納拉潘(Manalapan)和小馬頸(Colts Neck)等6個市鎮，每年錄取1500名優秀學生。

一名華裔 家長表示，從這事件中深深體會到目前社會貧富不均，「有錢的可以上補習班，在補習班做了多少不同的試題，輕鬆進最好的學校；沒有錢的就落後了，然後一代傳一代。」

辛普森表示，學區將採取新的錄取計畫，讓申請學生能夠得到公平錄取。