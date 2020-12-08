世道差民心慌 靈媒問卜竟成要角

世道不佳，求神問卜的民眾增加。(Unsplash)

新冠疫情 造成百業蕭條，但算命師與靈媒的生意卻幾乎翻倍，薰香、西方艾草與各種能量石的銷售量也大有增加，連年輕人也被拉進這股風潮中。

米雪兒沃奇(Michelle Welch)是達拉斯郊區麥金尼市(McKinney)的靈媒(psychic medium) ，她指出三月份疫情爆發以後，她的「靈魂烏托邦」(SoulTopia)生意多了70%，有些人是親自到店裡來尋求指引，不願意實際接觸的人有些是用ZOOM虛擬會議方式諮詢，不會用電腦新科技的人則打電話上詢問未來前景，而且有不少年輕人也登門求解。

日前印度裔的女居民普瑞米拉帕特爾(Premila Patel)來找沃奇，沃奇用塔羅卡(tarot cards)給普瑞米拉解讀未來、指點迷津。這種趨勢在全國各地都有出現，紐約時報 最近有一篇報導指出網路上「星座運勢」(horoscope)與「靈媒諮詢」的流量大增，反映出疫情帶來的不確定性與諸多疑惑，讓民眾希望在一片混沌中看到比較明朗的前景。

沃奇指出，德州 政府的防疫規定雖然寬鬆，但疫情期間很多人知道不要去人多的地方，全家人整天待在家裡，相處太久自然發生摩擦，另外許多人賦閒在家，不知道會不會很快再找到工作，這些疑惑讓人希望有些指引，好能替未來做些準備。普瑞米拉表示聽過沃奇的解讀以後，她的心情變得比較安定，知道再過一些時候一切都會趨於安穩。

沃奇的店裡像是萬花筒，整齊地擺放了許多薰香、西方艾草(sage，又譯鼠尾草)、能量石等，光是欣賞這些珍寶就已值回票價，尤其那一排昂貴的巴西紫水晶(Brazilian amethyst)更是燦爛奪目。心理學家指出，亂世中去算算命、看看星象並無傷大雅，但不要過份依賴這種方式，也不要對家人隱瞞，尤其是不要上了不肖之徒的當，否則可能破財、傷身甚至失身。