我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美宣布港國安法以來第3波制裁 鎖定中共人大常委會

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

想準時寄達聖誕禮 15日前寄出最保險

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
疫情使快遞市場需求大增。(UPS臉書)
疫情使快遞市場需求大增。(UPS臉書)

受到新冠疫情影響，消費者選擇網購的比率大幅增加，零售業者警告，由於需求激增，今年想要讓親朋好友在聖誕節前準時收到禮物的話，最好盡量提前完成訂購與郵寄，調查顯示，消費者在15日及以前將包裹寄出，較能確保聖誕節前寄抵目的地。

全美零售商正為年末假期促銷季做最後衝刺，而疫情未見緩解，消費者以網購代替到實體店逛街購物的比率明顯提高，以年底首波促銷的感恩節後「網購周一」(Cyber Monday)為例，今年創下108億的銷售紀錄，銷量比去年同期增加15.1%。

芝加哥論壇報報導，網購熱門也直接使快遞公司的接單量暴增，包括UPS、FedEx都分別增聘了10萬名及七萬名季節性員工，以因應市場需求。

快遞行業顧問公司ShipMatirx總裁金德爾(Satish Jindel)說，感恩節到聖誕節期間，估計每天最多有高達700萬件包裹需要處理遞送。

金德爾建議，想要及時在聖誕節前將禮物寄送到親友手上，最好不要等到15日後才著手，否則屆時為了要趕上聖誕節，恐被迫支付較高昂的寄送費用。

FedEx說，今年的運送數量比去年同期高出22%，該公司從11月2日起就增加了部分路線的送貨次數，以解決包裹遞送延遲問題。

目前每家零售業者規定的聖誕節前保證遞送的截止日期不一，例如受歡迎的家飾店Crate & Barrel's的標準運送訂購期限為12月10日，Land's End的有字母組合的禮物需在11日及以前訂購，其他項目商品訂購截止日則為15日；梅西百貨的訂購截止日為18日。

目標百貨(Target)網站指出，高數量的郵寄商品將會造成遞送時間拉長，但該公司會努力確保大部分商品準時送達目的地，目標百貨說，現階段該公司的寄送時間，僅需一到兩天。

郵政總局USPS表示，要使收件者於25日前收到包裹，寄件者如以First Class寄送的話，最好在18日前完成，假使是以Priority Mail寄送，在19日前寄出即可，至於快件(Priority Mail Express)寄送截止日為23日。

UPS的建議，由於選擇的運送方式不同，截止日期也不一樣，如採用地面運輸的物件，依照車輛行程抵達時間會有差異，最好能在15日及以前寄送；FedEx也同樣建議選擇地面運輸方式的顧客，在15日及以前寄出包裹，才能確保聖誕禮物不會變成新年禮物。

聖誕節 目標百貨 疫情

上一則

大膽騙徒！檢察長與專家也「被」失業 伊州30萬人受害

下一則

疫情惡化 劍橋、傅萊明罕2學區本周改學網課

延伸閱讀

佛奇警告：聖誕節假期染疫數 恐多過感恩節

佛奇警告：聖誕節假期染疫數 恐多過感恩節
無尾熊掛聖誕樹上以為是玩偶 屋主近看嚇壞：是活的！

無尾熊掛聖誕樹上以為是玩偶 屋主近看嚇壞：是活的！
南加居家避疫令 華人團聚計畫破局

南加居家避疫令 華人團聚計畫破局
美英聖誕節居家商機大

美英聖誕節居家商機大
聖誕期間軌道大修 E、M線將受影響

聖誕期間軌道大修 E、M線將受影響
祥龍茶樓菜式地道多樣 聖誕新年佳節聚餐首選嚴守防疫清潔措施 讓大家安心品嚐美味粵菜和港式點心

祥龍茶樓菜式地道多樣 聖誕新年佳節聚餐首選嚴守防疫清潔措施 讓大家安心品嚐美味粵菜和港式點心

熱門新聞

上工兩周女服務生收到大額小費，卻拿不到分文。（Emily Bauer臉書）

服務生收小費2千 空歡喜一場

2020-12-02 23:48
圖為哈佛大學附屬貝絲以色列醫院(Beth Israel Deaconess Medical Center)急診室入口。Getty Images

涉盜實驗室樣本向海關官員撒謊 中國研究員鄭灶松認罪

2020-12-04 13:04
因新冠疫情影響，維州理工加利永醫學院今年申請人數比去年增加48%，增幅創新高。（維州理工醫學院官網）

「佛奇效應」10月全美醫學院申請量上升

2020-12-04 18:10
前賓州理海大學24歲中國留學生楊裕凱(音譯)涉嫌毒殺室友，30日坦承所有犯行。(北安普頓郡典獄局照片)

食物摻「鉈」毒殺室友未遂 中國留學生認罪

2020-11-30 23:14
被害女網紅生前照片。（死者母親Stacey Clark Robinault臉書）

社群女網紅 遭棄屍公路荒草中

2020-12-01 02:38
德拉瓦州週末Christiana Mall的美食廣場亂象引發關注。(Delaware Restaurant Association)

德拉瓦美食廣場混亂 一張圖引熱議

2020-11-30 12:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知

要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光