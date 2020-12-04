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涉盜實驗室樣本向海關官員撒謊 中國研究員鄭灶松認罪

記者劉晨懿之/ 波士頓報導
圖為哈佛大學附屬貝絲以色列醫院(Beth Israel Deaconess Medical Center)急診室入口。Getty Images
圖為哈佛大學附屬貝絲以色列醫院(Beth Israel Deaconess Medical Center)急診室入口。Getty Images

哈佛大學附屬貝絲以色列醫院(Beth Israel Deaconess Medical Center)前研究員鄭灶松(Zaosong Zheng)去年年底在波士頓機場被查獲行李箱中藏有醫學研究樣本後，被指控試圖走私中國。鄭灶松12月3日在聯邦法院認罪向海關官員撒謊。認罪協議中，檢方同意撤銷走私貨物指控。

據哈佛學生校報，鄭灶松在認罪書中同意在2021年1月6日量刑聽證會後離開美國。不過，聯邦法官將決定他是否面臨進一步處罰。虛假陳述指控最高可能被判處5年監禁和25萬元罰款。

據法院文件，波士頓機場海關人員曾將鄭灶松標記為走私生物材料高風險人士。海關人員在搜查行李時，鄭灶松一再否認攜帶研究樣品。海關人員在行李箱中發現有21個試管後，鄭灶松辯稱這些與其研究無關，而是朋友給他。其後他最終承認這些樣本來自其工作的實驗室，他計畫將這些裝癌細胞樣本帶回在中國的實驗室，並以自己名義發表論文。

鄭灶松律師在3日表示，他很高興雙方達成協議。他說，「我們從來不會對任何一種有罪的裁決感到高興，但我們很高興政府和我們達成一個大家都同意的協議，而且雙方都覺得是公平的。」

貝絲以色列醫院在鄭灶松早前被捕後將其解僱。該院在3日一份聲明中說，「任何損害研究的努力都會破壞我們教職員工為推進患者護理所做的辛勤工作。」該院還感謝聯邦執法部門在此案中的勤奮和專業。

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