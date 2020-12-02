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自由最大！口罩令助長恐懼 俄州議員彈劾州長

特派員黃惠玲╱綜合報導
俄州沙稜姆區域醫療中心(Salem Regional Medical Center)醫護人員拍攝短片響應州長口罩令。(州長臉書截圖)
俄州沙稜姆區域醫療中心(Salem Regional Medical Center)醫護人員拍攝短片響應州長口罩令。(州長臉書截圖)

俄亥俄州新冠疫情持續惡化，該州共和黨籍州長德懷恩(Mike DeWine)卻因發布「居家令」(stay-at-home order)以及要求居民戴口罩，遭到同黨議員指稱「違反該州公民自由」而於日前對其提出彈劾

這項彈劾主要由該州克來蒙特郡(Clermont County)的共和黨州眾議員貝克爾(John Becker)領導，其他還包括州眾議員韋塔(Nino Vitale)、凱勒(Candice Keller)、澤爾特朗格(Paul Zeltwanger)等小組成員，他們提交了12項針對德懷恩的彈劾文件，並稱這起行動是在「努力恢復法治」。

議員們指控，德懷恩政府在應對疫情時執行了違憲的命令，貝克爾辦公室控訴懷德恩「管理不善、瀆職、行為失檢、濫用權力」等，其他罪刑還包括干預總統初選、任意關閉商業或執行宵禁。

這群議員尤其對口罩命令不滿，他們指稱，該命令強迫民眾遮蓋臉部，「助長公眾的恐懼，導致鄰居對立，也讓人們害怕離開家中，造成經濟萎縮」。

議員們早在8月就向州長發出彈劾威脅，議員們說，彈劾條款正在起草，這項彈劾決議需要獲得俄州眾議會多數議員同意，然後需要得到該州參議會2/3議員支持，才能夠對州長定罪。

懷德恩8月份得知議員有意對他彈劾時表示，做為州長，首要任務就是保障人民安全，加速經濟發展，如果立法機構有人要花時間去起草彈劾，「那就去做吧」。

俄州1日新增確診人數高達9030個，累計病例為43萬93例，死亡人數1日增加了119名，累計死者為6548人，住院人數新增585名，1日該州檢測陽性的比率已經達到14.7%，而這個數字在11月初才只有6.8%。

該州威斯納醫療中心(Wexner Medical Center)醫師湯瑪斯(Andy Thomas)說，過去一個月間，俄州罹患新冠入院治療人數激增了200%。

德懷恩1日也說明了該州新冠疫苗施打日期，他表示，俄州可望在15日收到第一批輝瑞疫苗，莫德納疫苗首批則約在22日可收到。

彈劾 俄亥俄州 疫苗

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