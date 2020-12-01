無懼病毒 芝300人「無罩」狂歡

The Vault內舉行的派對，聚集超過300人，且無人戴口罩、保持距離。(芝加哥市府)

儘管市府三令五申，提醒商家與民眾必須遵守防疫 群聚人數上限規定，然而剛結束的感恩節周末，芝加哥 仍接獲逾百件違規舉報，其中位於威克公園(Wicker Park)區的一處派對場地，聚集超過300人「無罩」狂歡，芝商業與消費者保護局對此表示，這種行為根本在打臉政府及成千上萬遵守規定的商家，也是對百萬居民健康的最大傷害。

包括芝加哥在內的伊利諾州新冠疫情 持續惡化，不顧防疫規定仍繼續違法營業的商家與個人，為市府打擊目標，11月29日晚間，警方接獲民眾舉報，位於西迪威遜街(W Division St.)1600號附近的派對場地「The Vault」有數百人聚會。

芝商業與消保局指出，執法人員到上述活動現場時，發現沒有任何人戴口罩，也沒有人保持社交安全距離，在當場驅散群眾後，並對主辦商家開出多張罰單，也勒令該場所停業。

芝加哥是從10月30日起，禁止餐廳、酒吧堂食，並限定聚會人數不能超過10個，此規定執行到11月30日為止，市府共完成877件違規調查，開出20張罰單及54張警告。

然而市府對商家、居民不斷提醒遵守防疫令的作法，似乎沒有收到最佳成效，以剛結束的感恩節周末為例，短短幾天內，市府就執行了93件違規調查。

商業與消保局局長艾斯卡瑞諾(Rosa Escareno)表示，在大多數人都遵守防疫規定的情況下，少數商家、民眾的違法行為讓人感到沮喪，這種漠視防疫指南的行為，讓所有社區都面臨健康風險，她說，執法人員將繼續加強取締。

根據統計，從3月爆發疫情後至今，市府已經完成了6500多件的違法調查，總計開出330多張罰單。

除了大型聚會外，部分餐館也持續違規經營堂食，其中位於芝加哥Streetville區的著名餐館Wildberry Pancake，至今仍允許顧客進入餐館用餐，該餐廳東主貝斯猷(Kevin Bethyo)說，他知道此舉違規，但顧客堅持要坐室內用餐，「我們盡力維持員工有班可上」。

市府多次向貝斯猷發出違規警告，但該餐館仍然一意孤行，至今則已開出四張罰單，每張最高可罰一萬元，期間還勒令停業三天，目前也在對此餐館營業執照申請違紀處分。

不過，市府的連串處罰，並沒有改變貝斯猷沒允許顧客入內用餐的作法，「人們可以搭飛機，黑五可以去購物，也應該可以坐在餐廳內吃飯」，他說，如果餐館沒有生意因此關閉，對於員工來說一點都沒有好處。