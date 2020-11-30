迎接「慈善星期二」 麻州檢察長籲明智捐款

感恩節過後，「慈善星期二」(Giving Tuesday) 即將上場，據麻州 檢察長辦公室本周發布的新報告，去年由專業募款組織代為籌措的麻州捐款，只有47%到了慈善機構中，逾半的捐款落入專業籌款組織的口袋；檢察長希莉(Maura Healey)提醒民眾慈善捐款時做出明智決定。

希莉鼓勵民眾繼續捐款資助在疫期中提供重要服務和資源的慈善機，但這些機構有時聘請專業募款組織以郵件、敲門、電話等方式向民眾籌款；按麻州法規，專業募款機構必須在檢察官辦公室註冊，且定期提出財務業績報告。

據資料，2019年，專業募款組織在麻州收到逾1.27億元的捐款，最終只有約6020萬元進入慈善機構；雖然專業募款組織間的差異很大，但以總數來說，最近五年的情況都類似，民眾的捐款實際捐至慈善機構的數額不到一半。

檢察官辦公室鼓勵捐款者在接到電話、郵件時先弄清楚聯絡你的是義工，還是專業募款組織的工作人員；問清楚自己捐贈的每一元中有多少會捐到慈善機構，並確認慈善團體的名稱及其提供的服務。

麻州法律要求專業募款代表在面對詢問時，必須披露信息，並不得誤導或歪曲事實；防止欺詐的最有效手段是對認識捐款運作，檢察長官網建議民眾要求募款人寄送書面資料，捐款前做仔細研究；對上門要求行善的請求不要覺得不好意思說「不」；直接上自己屬意的慈善機構網站捐款。

檢察長辦公室保留歷年慈善機構和專業募款組織提供的年度財務報告供民眾在線查閱：http://www.charities.ago.state.ma.us/charities/。