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華府警長紐斯漢姆將卸任 明年2/1任維州威廉王子郡警長

記者張筠／華盛頓報導
紐斯漢姆1989年進入華府警察局，2017年被任命為警長，管理逾4500名警員。（市府提供）
紐斯漢姆1989年進入華府警察局，2017年被任命為警長，管理逾4500名警員。（市府提供）

華府警察局長紐斯漢姆(Peter Newsham)近日將退位，結束在華府警局31年的服務，他將接替維州威廉王子郡(Prince William County)警察局長一職，明年2月1日上任。

紐斯漢姆1989年進入華府警察局，2017年被任命為警長，管理逾4500名警員；在他的領導下，2020年華府暴力犯罪案下降了5%，不過謀殺案數量已連續第三年增加，截至11月，今年華府已有180起謀殺案。

除警長身分，紐斯漢姆也是馬里蘭律師協會(Maryland Bar)的一名成員，他在麻州聖十字學院(College of Holy Cross)專攻政治科學，之後在馬里蘭大學(UMD)法學院取得法學博士。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)25日通過聲明感謝紐斯漢姆31年來的付出，「他領導華府度過許多艱難的時刻」，市府也將在近期宣布接替紐斯漢姆的臨時警長；不過也有官員對紐斯漢姆的離任感到驚訝，華府市議會主席門德爾松(Phil Mendelson)稱，「很驚訝也很遺憾紐斯漢姆要結束在華府警局30多年的職業生涯，他為華府居民貢獻很多。」

非裔佛洛依德(George Floyd)今年5月遭白人警察壓頸致死，華府也掀起反對警察暴力執法以及加強審查流程的浪潮，立法者夏天投票決定，現任警長每四年都要接受審查，因此紐斯漢姆明年也將接受華府市議會的審查。

威廉王子郡前警察局長巴爾德(Barry Barnard)今年夏天退休，該郡監察委員會(Board of Supervisors)主席維勒(Ann Wheeler)表示，在華府警局有30多年從業及領導經驗的紐斯漢姆在50位申請者中脫穎而出。

2020年因族裔衝突、反對警察暴力執法、大選抗議等事件，華府歷經眾多示威遊行，市府和警察局都面臨比以往更大的壓力；維勒說，紐斯漢姆是威廉王子郡警長的最佳人選，該郡位於華府西南30哩，有近50萬居民，族裔多元，是維州人口第二大的地區，且人口增長迅速；紐斯漢姆也表示，「很榮幸能加入新的組織，期待給社區帶來更多改變」，他上任後，手下將有700多名警員。

不過紐斯漢姆的領導也存在爭議，今年夏天有華府警員使用催淚彈、橡皮子彈等非致命武器鎮壓示威民眾，引發更廣泛的反警察暴力執法浪潮。

紐斯漢姆1989年進入華府警察局，2017年被任命為警長，在華府警局服務31年。...
紐斯漢姆1989年進入華府警察局，2017年被任命為警長，在華府警局服務31年。（Getty Images）
華府警察局長紐斯漢姆近日將退位，結束在華府警局31年的服務，他將接替維州威廉王子...
華府警察局長紐斯漢姆近日將退位，結束在華府警局31年的服務，他將接替維州威廉王子郡警察局長一職，明年2月1日上任。美聯社

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