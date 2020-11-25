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接獲投訴逾2000 麻州檢察官控告BSC連鎖健身房

記者唐嘉麗／波士頓報導
已申請破產的BSC在麻州有31家健身房營業點，因疫期不當收費挨告。(記者唐嘉麗／攝影)
已申請破產的BSC在麻州有31家健身房營業點，因疫期不當收費挨告。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州檢察長希莉（Maura Healey）24日對波士頓體育俱樂部(Boston Sports Clubs)提起訴訟，指控該公司3月中因疫情爆發關閉健身房後仍繼續向消費者收費，並且不退還費用。

希莉說，疫情開始後，BSC完全無視會員、良好商業慣例和法律，雖聲稱要做正確的事，卻違背諾言；檢察長辦公室採取行動，是要為數以千計被BSC欺騙的人討公道。

她說，BSC3月16日關閉麻州31個營業點後，檢察長辦公室已收到2000多個投訴；消費者表示無法取消會員資格，即使健身房關閉，BSC照舊自信用卡或銀行帳戶中扣除月費；BSC會員打電話、發電郵，或通過社媒都無法聯繫到任何人。

BSC屬於Town Sports International公司，在東北部地區有185家健身房，擁有60萬會員；今年9月Town Sports公司因為拖欠租金、欠30 個最大債權人2300多萬元，而申請破產保護。

今年春季BSC曾向檢察長辦公室承諾關閉期間停止向會員收費、同意免費凍結帳戶和取消會員資格；但希莉說，他們未遵守協議，在健身房7月重開時，再次在未經會員同意下自動在信用卡和銀行帳戶中收取會費；若取消會籍，還要另外收費10元；若會員拒絕付款，便向他們收取30元至120元不等的常規月費。

據波士頓環球報，目前至少有三起針對BSC的訴訟，但因母公司破產案而被擱置； 根據檢察官辦公室發言人，與私人團體不同，麻州並不受相同的破產法約束，因此訴訟案件可以向前推進；檢察長辦公室將在破產案中增列消費者為債權人，讓會員有資格收回所支付的不合理費用，訴訟中還要求法官向BSC課處罰金。

健身 破產 麻州

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