我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白思豪：紐約市12月必入「橙區」 難免關閉公共場所

假日季防疫 羅德島「暫停」兩周 新罕布夏頒口罩令

新州第一大城市紐瓦克下令居家避疫10天

記者謝哲澍／即時報導
新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令，11月25日(周三)至12月4日期間民眾居家避疫(shelter in place)。(美聯社)
新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令，11月25日(周三)至12月4日期間民眾居家避疫(shelter in place)。(美聯社)

新賓州疫情持續升溫，新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令居家避疫(shelter in place)，從11月25日(周三)至12月4日期間，該市僅允許必要出行(essential purposes)，涵蓋整個感恩節。

埃塞克斯郡(Essex County)目前日增病例300以上，也是新州第二波疫情重災區。市長巴拉卡本月宣布強化宵禁令，07104、07105和07107三個郵遞區號的所有商家，包括藥房，平日晚9時之前關閉，周末則須在晚10時前關閉。

巴拉卡表示，政府要求居民避免所有不必要的出行、取消所有非必要的見面，「我們的市民曾經控制住了疫情，我相信他們能夠再次做到。」

東橘市(East Orange)和厄文頓(Irvington)也有意效仿紐瓦克。東橘市長Ted Green表示，如果新增病例數量依然高居不下，市政府將不得不採取嚴格措施；厄文頓市長則稱正在考慮下達為期一周的居家避疫令。

新州州長墨菲此前表示各地方政府有權實施宵禁等嚴格措施，但必須獲得州府許可。上述四個市鎮此前已下令所有餐廳和酒吧堂食必須在晚8時前關閉，比州政府晚10時的規定更為嚴格。新州部分市鎮警方表示不會對違規居民進行執法，紐瓦克警方暫未表態。

全州範圍內，新州20日公布3635例新增新冠病毒感染確診病例，單日23人死亡。墨菲表示如果聯邦政府批准，新州有望在聖誕期間獲得13萬輝瑞(Pfizer)疫苗，到明年一月則有望獲得總共46萬疫苗，並優先供醫護人員和高危群體接種。

編輯推薦

新州 疫情 宵禁

上一則

假日季防疫 羅德島「暫停」兩周 新罕布夏頒口罩令

延伸閱讀

忽視前樞機麥卡瑞克性侵 4人控告梵蒂岡

忽視前樞機麥卡瑞克性侵 4人控告梵蒂岡
新州重災區4市鎮 擬停業24至72小時

新州重災區4市鎮 擬停業24至72小時
疫情若失控 新州4市鎮有意暫停商業

疫情若失控 新州4市鎮有意暫停商業
疫情數字屢創新高 新州准地方政府實施商業宵禁

疫情數字屢創新高 新州准地方政府實施商業宵禁

確診率近19％！紐瓦克強化商店宵禁祭重罰 累犯吊照

確診率近19％！紐瓦克強化商店宵禁祭重罰 累犯吊照
郎朗獎學金送電子琴 新澤西紐瓦克10學生收到了

郎朗獎學金送電子琴 新澤西紐瓦克10學生收到了

熱門新聞

通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

2020-11-13 18:13
林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07
住在疫情嚴峻的艾爾帕索，納吉拉自5月以來，六位家人因新冠肺炎去世。（ABC7）

沒到處亂跑 新冠仍奪她家族六條命

2020-11-16 21:47
39歲的莎拉杭特在上學途中，槍殺17歲的兒子。（麥克蘭那縣監獄圖片）

射光整個彈匣 女教師上學途中槍殺兒子

2020-11-16 20:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
訴訟太低級？朱利安尼：有18招能證明大選舞弊

訴訟太低級？朱利安尼：有18招能證明大選舞弊
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論
州長紐森宣布加州周六起將實施強制宵禁令

州長紐森宣布加州周六起將實施強制宵禁令
集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」