新州第一大城市紐瓦克下令居家避疫10天

新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令，11月25日(周三)至12月4日期間民眾居家避疫(shelter in place)。(美聯社)

新賓州疫情 持續升溫，新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令居家避疫(shelter in place)，從11月25日(周三)至12月4日期間，該市僅允許必要出行(essential purposes)，涵蓋整個感恩節。

埃塞克斯郡(Essex County)目前日增病例300以上，也是新州 第二波疫情重災區。市長巴拉卡本月宣布強化宵禁 令，07104、07105和07107三個郵遞區號的所有商家，包括藥房，平日晚9時之前關閉，周末則須在晚10時前關閉。

巴拉卡表示，政府要求居民避免所有不必要的出行、取消所有非必要的見面，「我們的市民曾經控制住了疫情，我相信他們能夠再次做到。」

東橘市(East Orange)和厄文頓(Irvington)也有意效仿紐瓦克。東橘市長Ted Green表示，如果新增病例數量依然高居不下，市政府將不得不採取嚴格措施；厄文頓市長則稱正在考慮下達為期一周的居家避疫令。

新州州長墨菲此前表示各地方政府有權實施宵禁等嚴格措施，但必須獲得州府許可。上述四個市鎮此前已下令所有餐廳和酒吧堂食必須在晚8時前關閉，比州政府晚10時的規定更為嚴格。新州部分市鎮警方表示不會對違規居民進行執法，紐瓦克警方暫未表態。

全州範圍內，新州20日公布3635例新增新冠病毒感染確診病例，單日23人死亡。墨菲表示如果聯邦政府批准，新州有望在聖誕期間獲得13萬輝瑞(Pfizer)疫苗，到明年一月則有望獲得總共46萬疫苗，並優先供醫護人員和高危群體接種。