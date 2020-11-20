假日季防疫 羅德島「暫停」兩周 新罕布夏頒口罩令

從11月30日起，羅德島將暫停部分經濟活動兩周。(取自州長雷蒙多推特)

羅德島新冠肺炎住院病人人數已接近該州醫院容納能力，羅德島州長雷蒙多(Gina Raimondo)並宣布了一系列新的限制措施，從11月30日至12月13日暫停兩周部分經濟活動。新罕布夏州 近期病例也激增，州長蘇努努(Chris Sununu)頒布口罩令，居民在公共場所若無法保持社交距離 ，需戴口罩或面罩。

雷蒙多19 日在新聞發布會上說，「接下來的六周將是這場危機中最艱難的時期。」從11月30日開始的兩周內，羅德島的酒吧、健身 房和賭場等娛樂和室內體育場所關閉，餐廳堂食容量限制在33%；大多數高中生將轉為遠程學習，高校全網課，該州企業將被要求讓大多數員工在家工作。

雷蒙多敦促，居民從即日起避免與家庭成員外者社交聚會。她說，羅德島正處於疫情關鍵時刻，醫院目前新冠病人專用床位的容量已達97%。未來幾周，該州可能需要開設方艙醫院。

新罕布夏州長的口罩令於11月20日生效，要求5歲以上居民如果在室內或室外公共場所不能與他人保持至少六尺距離，則需遮住口鼻。對於違反者目前暫無懲罰措施，部分符合條件者可豁免，口罩令至少持續到1月15日。