哈佛有多「藍」？政治捐款露玄機

據哈佛大學師生和職員的聯邦政治捐款紀錄，哈佛人偏向民主黨的藍潮現象非常明顯。圖為哈佛校園秋景。(記者唐嘉麗／攝影)

哈佛大學學生校報分析聯邦政治捐款紀錄發現，哈佛教職員和學生在今年大選中的政治捐款一面倒向白登 和民主黨 候選人，名校藍潮現象非常明顯。

Crimson學生報分析2017年1月至2020年10月間13萬9885筆哈佛人政治捐款紀錄，發現近四年中，哈佛教職員和學生的政治捐款共672萬9018元，8134人在捐款時報告哈佛大學是他們的雇主；其中741人名列大學教員名單，5999人自稱是職員，另有1194人是學生。

今年大選中，270名哈佛教職員共捐款31萬7835元給白登，五名教職員捐款3030元給川普；哈佛學生共捐款2萬4136元給白登，僅四名學生捐款246元給川普。

在哈佛人四年來近673萬的政治捐款中，有533萬元捐給政黨候選人和組織；其中哈佛教員總共捐款215萬7753元支持民主黨候選人，平均每人捐款4112元；哈佛教員中捐款支持共和黨的占4.17%，只有0.95%捐款給川普；哈佛師生共捐款3萬5997元支持獨立和第三方候選人。

學生政治捐款中，有97.6% 、亦即17萬819元捐給民主黨候選人或民主黨委員會；有1080元捐給共和黨候選人，2966元捐給獨立候選人。

研究中還顯示，在白登獲得民主黨提名前，哈佛師生和職員更支持麻州聯邦參議員華倫 。

華倫、白登，和桑德斯三人，在哈佛教員中的政治籌款分別獲得10萬2137元、4萬6651元，和1萬8404元；學生和職員在初選中支持白登的比例只有2.56%和10.9%，相較下，支持白登的教員更多些。

就捐款來看，獲得3萬8936元(59%)的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯是哈佛學生首選，其次是獲得2萬2507元(34%)捐款的華倫；楊安澤獲得1866元捐款，白登只有1677元。

職員捐款中，華倫和桑德斯分別獲得19萬9661元，和16萬9430元；白登僅獲5萬1477元。

但是這種分歧在民主黨提名後立刻整合，據分析報告，哈佛師生職員今年4月一個月中就捐出4萬8039元的民主黨候選人。

哈佛師生和職員的政治捐款不僅是總統候選人，也有很大部分捐給散佈在全美各地的600多名候選人和委員會，除華府、麻州外，哈佛人也捐款支持賓州、加州、科羅拉多和紐約州的候選人。