哈佛有多「藍」？政治捐款露玄機
哈佛大學學生校報分析聯邦政治捐款紀錄發現，哈佛教職員和學生在今年大選中的政治捐款一面倒向白登和民主黨候選人，名校藍潮現象非常明顯。
Crimson學生報分析2017年1月至2020年10月間13萬9885筆哈佛人政治捐款紀錄，發現近四年中，哈佛教職員和學生的政治捐款共672萬9018元，8134人在捐款時報告哈佛大學是他們的雇主；其中741人名列大學教員名單，5999人自稱是職員，另有1194人是學生。
今年大選中，270名哈佛教職員共捐款31萬7835元給白登，五名教職員捐款3030元給川普；哈佛學生共捐款2萬4136元給白登，僅四名學生捐款246元給川普。
在哈佛人四年來近673萬的政治捐款中，有533萬元捐給政黨候選人和組織；其中哈佛教員總共捐款215萬7753元支持民主黨候選人，平均每人捐款4112元；哈佛教員中捐款支持共和黨的占4.17%，只有0.95%捐款給川普；哈佛師生共捐款3萬5997元支持獨立和第三方候選人。
學生政治捐款中，有97.6% 、亦即17萬819元捐給民主黨候選人或民主黨委員會；有1080元捐給共和黨候選人，2966元捐給獨立候選人。
研究中還顯示，在白登獲得民主黨提名前，哈佛師生和職員更支持麻州聯邦參議員華倫。
華倫、白登，和桑德斯三人，在哈佛教員中的政治籌款分別獲得10萬2137元、4萬6651元，和1萬8404元；學生和職員在初選中支持白登的比例只有2.56%和10.9%，相較下，支持白登的教員更多些。
就捐款來看，獲得3萬8936元(59%)的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯是哈佛學生首選，其次是獲得2萬2507元(34%)捐款的華倫；楊安澤獲得1866元捐款，白登只有1677元。
職員捐款中，華倫和桑德斯分別獲得19萬9661元，和16萬9430元；白登僅獲5萬1477元。
但是這種分歧在民主黨提名後立刻整合，據分析報告，哈佛師生職員今年4月一個月中就捐出4萬8039元的民主黨候選人。
哈佛師生和職員的政治捐款不僅是總統候選人，也有很大部分捐給散佈在全美各地的600多名候選人和委員會，除華府、麻州外，哈佛人也捐款支持賓州、加州、科羅拉多和紐約州的候選人。
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