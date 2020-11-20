僅次於心臟病、癌症 新冠躍居伊州第3大死因

伊利諾州新冠肺炎確診與死亡人數均不斷上升。(州長辦公室臉書)

伊利諾州感染新冠肺炎病毒死亡的人數不斷上升，過去七個多月來，該州累計死者已經突破1.1萬人，伊州 衛生廳統計顯示，新冠病毒現在僅次於新臟病、癌症，名列該州第三大死因。

衛生廳廳長伊吉克表示，目前伊州單日平均死亡人數達83人，而在9月18日的相同紀錄只有20人，短短兩個月期間，單日死亡數飆升四倍，「情況很不好」。

伊吉克說，儘管春季時的單日死亡人數也很高，但這波疫情 高峰的死者，有更多分布於人口較少的區域，州長普立茲克也指出，目前農村與小城鎮的人口平均新冠死亡率，比人口最多的郡縣還要高出兩倍。

衛生廳紀錄顯示，伊州拉謝爾郡的退伍軍人之家成為近期爆發新冠疫情的熱點，由於該場所聚居許多年長者，導致死亡人數持續增加，伊吉克說，經過初步調查，這處退伍之家的疫情，是因為工作人員共同午餐，沒有保持距離，也沒有戴口罩引發。

她提到，春季疫情首波爆發時，坊間療養院、老人院為傳播熱點，但經過採取嚴格防疫 ，這些地方的疫情慢慢獲得控制，感染率也明顯降低，然而近來隨著染疫人數急速增加，多個療養院、老人院再度出現防疫破口，同時也因此推升了伊州死亡人數。

根據統計，伊州老高達47%的新冠死者年紀在80歲以上，70到79歲的死者也佔了所有死亡人數的24%，而伊州上萬新冠死者中，大概有一半的喪生者與長期護理機構有關。

普立茲克說，新一輪的收緊防疫限制命令即日起施行，不過，專家預測伊州新冠致死率短期內不會好轉，他再度呼籲公眾盡量減少出門，讓病毒擴散的機會減到最低。