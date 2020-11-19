我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情升溫 CDC「強烈建議」民眾感恩節假期勿旅行

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

誰是傳染新冠的主要族群？伊州衛生廳廳長解析

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州衛生廳指出，20多歲的族群為最大的染疫群體，因為年輕人在疫情期還是在上班、聚會，拿掉口罩的機率也高。(特派員黃惠玲/攝影)
伊州衛生廳指出，20多歲的族群為最大的染疫群體，因為年輕人在疫情期還是在上班、聚會，拿掉口罩的機率也高。(特派員黃惠玲/攝影)

伊利諾州新冠疫情在過去半個月迅速惡化，究竟病毒是如何大規模散播？無疑是民眾的最大疑問，衛生廳廳長伊吉克解釋，根據數據，伊州感染群以20多歲的人最多，但染疫死亡卻以80歲及以上者居多，染疫集中者卻非死最多者，可見年輕人是非常主要的感染源，她表示，如果大家不改變行為模式，疫情將很難有效控制。

伊吉克詳細描述了該州疫情蔓延的過程，她說，從每天的染疫族群分析，發現20到29歲的年輕人，是染疫最多的族群，而如果從死亡年齡來看，死了最多的新冠患者，以80歲及以上最多，70歲及以上其次，然後是60歲及以上者。

透過上述數據可以了解到，不幸染疫的長者，很多都是從確診年輕人身上受到感染，伊吉克說，年輕人在疫情期仍在工作、仍在聚會、仍在聚餐，而這些行為都是傳播病毒的主要管道，其中又以不戴口罩、沒有保持安全距離的情況風險最高，她舉例，包括私人聚會、飯局等，都十分危險，也是因為這些行為未見改善，才導致伊州疫情往錯誤方向發展。

伊吉克表示，該州醫院的床位隨著疫情升溫，需求越來越緊張，而在此同時，也有越來越多醫護人員因為感染新冠病毒而無法上工，「病床即將不足，照護人員短缺」，讓醫院系統運作面臨嚴峻挑戰。

北達科他州因為醫護人員不足，而被迫要求無症狀的染疫醫療人員回到崗位工作的情況，是我最不希望看到的情況」，伊吉克懇求大家感恩節盡可能取消聚會，如果一定要團聚，那麼必須事先做好完備防疫，例如安排同一家人坐在一起，每家人保持距離，要求大家戴口罩等。

伊州19日新增1萬4612人確診，累計染疫人數高達62萬1383人，死亡人數增加168人，累計死者達1萬1178人，根據美聯社新公布的一項統計，伊州從第一宗新冠病例出現後的212天內，共有30萬人染疫，而接下來到現在僅僅46天，就增加到超過60萬人確診，其中有八天的染疫數從50萬暴增到60萬人。

死亡人數初期的51天，達3000人，之後又花了33天累積到6000名死者，125天後，死亡人數增加到9000人，過去36天到18日為止，這個數字躍升到1萬1014人。

編輯推薦

疫情 伊州 北達科他州

上一則

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

延伸閱讀

吃魚不會染疫！這國議員鏡頭前「啃生魚」盼激買氣

吃魚不會染疫！這國議員鏡頭前「啃生魚」盼激買氣
長島連7天染疫率逾3% 納蘇郡長：學校不是傳染源不關校

長島連7天染疫率逾3% 納蘇郡長：學校不是傳染源不關校
染疫破90萬 5市長籲全州戴口罩

染疫破90萬 5市長籲全州戴口罩
疫情期壓力大 逾1/3伊州教師想辭職

疫情期壓力大 逾1/3伊州教師想辭職
染疫住院人數創新高 新州籲大學生檢測

染疫住院人數創新高 新州籲大學生檢測
搭機防染疫 南加大線上講座專家有妙招

搭機防染疫 南加大線上講座專家有妙招

熱門新聞

通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

2020-11-13 18:13
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07
住在疫情嚴峻的艾爾帕索，納吉拉自5月以來，六位家人因新冠肺炎去世。（ABC7）

沒到處亂跑 新冠仍奪她家族六條命

2020-11-16 21:47
39歲的莎拉杭特在上學途中，槍殺17歲的兒子。（麥克蘭那縣監獄圖片）

射光整個彈匣 女教師上學途中槍殺兒子

2020-11-16 20:29
美國的莫德納生物技術公司16日宣布新冠疫苗後期試驗初步數據顯示，疫苗防護力高達94.5%。路透

想打新冠疫苗？大部分民眾到明年中才有機會

2020-11-17 10:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻

一洲焦點／川普大選翻盤有秘密武器？中天新聞換照受阻
民調：樂見川普輸的人 遠超想要白登贏 逾半民眾憂交接

民調：樂見川普輸的人 遠超想要白登贏 逾半民眾憂交接
脫光光！劍橋生拍2021年「裸體月曆」 原因超暖心

脫光光！劍橋生拍2021年「裸體月曆」 原因超暖心
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累

獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累