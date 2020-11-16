疫情嚴峻 買菜安全嗎？專家：避免在超市與陌生人聊天

比起消費者，超市員工整天待在賣廠內，顧客隨時就在身邊，感染病毒風險相對較高。(特派員黃惠玲/攝影)

第二波新冠疫情嚴峻，現在到超市買菜安全嗎？根據伊利諾州衛生廳數據，過去30天內，伊州 約有699個確診或疑似病例，可能與超市接觸有關，在全州的病例追蹤案例中，僅佔了3.1%；芝加哥伊利諾大學(UIC)環境與職業健康科學教授佛斯特(Linda Forst)說，在超市與他人擦肩而過就感染病毒的風險非常低，但建議勿與陌生人聊天。

伊州衛生廳的病例追蹤數據指出，過去30天，確診者在學校接觸感染的比率為13%，餐廳、酒吧也佔了9%，整體而言，超市的接觸感染機率比其他許多地點都低。

但假使喜歡到一些位於低收入 區超市或雜貨店購物的民眾則要留意，根據自然期刊(Nature)一項研究顯示，低收入居民時常光顧的雜貨店、超市，平均每小時的客流量比其他地區高出59%，且停留時間也比其他地區還多出17%，正因為客流量較大且停留時間較長，導致產生更高的傳染風險。

佛斯特(Linda Forst)說，大型超市連鎖目前已經實施了正確的防疫措施，但一般較小型的便利商店落實的程度可能比不上大店，這些小商店也沒有足夠的設備做到大店的標準。

佛斯特說，所有類型的商店都可以靠著嚴格的限制客容量、延長商店時間來疏散購物人潮，或者開設更多的收銀台等方式，有效縮短顧客徘徊店內時間。

她提到，在超市與其他人擦肩而過就感染病毒的風險非常低，但與陌生人站在商品櫥櫃前聊天五分鐘的行為，則應避免。

佛斯特指出，吸入空氣中病毒顆粒物的劑量多寡，為造成是否感染新冠的關鍵因素，因此只要消費者遵守規定，一般購物不會面臨巨大風險，不過，超市員工相對風險比較高，「因為員工整天待在超市內，且時常與顧客接觸，比較令人擔心」。

成員包括伊州與印第安納州西北部3萬4000名超市、藥房與食品生產工人的美國 食品與商業工人聯合會(United Food and Commercial Workers Union)881地方工會表示，目前該工會有500人確診，他們對於雜貨店的安全措施感到擔憂。