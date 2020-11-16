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華生父被控賄賂超150萬助兒進哈佛 涉案教練同被捕

記者劉晨懿之/波士頓報導
圖為學生們在哈佛大學圖書館前。美聯社
圖為學生們在哈佛大學圖書館前。美聯社

聯邦麻州地區檢察官辦公室今日公告，哈佛本科生院前擊劍教練布蘭登(Peter Brand) 被指控與馬里蘭州華商趙捷共謀確保其兩個兒子進入哈佛大學，以換取總額超過150萬元的賄賂。布蘭登和趙捷16日都被逮捕，遭刑事起訴，兩人分別將在波士頓聯邦法院和馬里蘭聯邦法院遠程首次出庭。

據聯邦檢察官辦公室新聞稿，2012年5月左右，哈佛大學前男女擊劍隊主教練布蘭登疑似對一名涉案中間人說，「Jack(趙捷)不需要帶我去任何地方，你可以告訴他，他的孩子們也不需要是偉大的擊劍手。我所需要的只是一個好的激勵來招募他們。」

文件中還提及，趙捷向一名涉案者經營的擊劍慈善機構和布蘭登夫婦成立的慈善機構捐款，還疑似為布蘭登個人支出支付了150萬元，包括汽車、兒子學費和房屋相關費用等。

聯邦檢察官萊林(Andrew E. Lelling)稱，此案是該團隊長期以來揭露和阻止大學招生腐敗努力的一部分。

據新聞稿，串謀實施聯邦項目賄賂指控最高可判處5年監禁、3年監督釋放，以及25萬元罰款，或總收益或損失的兩倍，以較高者為准。

據早前報導，此案並非大規模招生醜聞「校隊藍調行動」（Operation Varsity Blues）的一部分，但是因此行動的調查受關注後被牽出。哈佛早前開展獨立調查後將布蘭登辭退，聯邦大陪審團也介入調查此案。

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