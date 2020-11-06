郵政調查：新州華裔學委曾幫助發放種族歧視傳單

愛迪生市2017年選舉期間的種族主義傳單。(本報檔案照)

新州 愛迪生市(Edison)2017年選舉時針對亞裔的種族歧視 傳單引發全美關注。新州先進傳媒(NJ Advance Media)6日曝光美國郵政 調查服務(U.S. Postal Inspection Service)的記錄，顯示華裔學委施景渭(Jerry Shi)曾參與傳單的發放過程；施景渭否認指控。

出現在2017年選舉期間的種族主義傳單，署名「People for Progress」，不僅揚言遣返施景渭和印度裔學委參選人Falguni Patel，還公開聲稱「中國人和印度人正在奪走我們的家園」，並模仿川普的口號打出「讓愛迪生更偉大」(Make Edison Great Again)的旗號，一度引發全美關注；最終施景渭和Falguni Patel成功當選。

據新州先進傳媒報導，調查記錄顯示施景渭曾與數人一同攜帶傳單前往當地一家印度餐廳，為郵寄傳單做準備工作。該餐廳店主證言稱，當時還有一名市議員、一名學委參選人。

他的競選搭檔迪斯特法諾(Paul Distefano)表示，在此之前對傳單一無所知，「我很難相信施景渭做了這事，他或許太想贏了。」

迪斯特法諾說，施景渭當時希望動員所有亞裔投票；現任學委Elizabeth Conway說，「我覺得當時他很怕輸掉選舉。」

施景渭向新州先進傳媒發出書面否認，「我，施景渭，從未攜帶種族歧視傳單前往那家餐廳。任何聲稱我發放或為傳單貼郵票、標籤的說法都是謊言。」

美國郵政調查服務發言人Greg Kliemisch拒絕評論，稱未來如有可公開的調查結果將發布聲明；記錄顯示施景渭並未與調查人員直接對話。

據Bridgewater Courier News此前報導，愛市議會曾在去年對施景渭進行了兩小時的證詞詢問，後者在律師Christopher Keating的陪伴下回答。市議員Michael Lombardi詢問施景渭的指紋是否可能出現在傳單上，後者回答並無可能(There should be no reason)。

施景渭今年競選連任，他與其「愛迪生第一」(Edison First)團隊，包括Virginia White、Mohin Patel均高票當選。