川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

川普支持者封鎖花園州高速公路。(取自社交網站)

NJ: Trump vehicle convoy shuts down the Garden State Parkway. @realDonaldTrump pic.twitter.com/djgi96aZFk — Breaking911 (@Breaking911) November 1, 2020

影片來源：Twitter

一隊川普 支持者1日用車隊封堵花園州高速公路(Garden State Parkway)，在南安博伊(South Amboy)Cheesequake服務區附近的北行車道上停車鳴笛喊叫。新州 警方2日稱已啟動調查，並可能將對相關人士發出罰單和傳票。

川普支持者車隊1日下午封鎖花園州高速公路的視頻，正在社交網站上快速傳播；另一起類似的封鎖發生在紐約 Mario M. Cuomo Bridge上。新州高速公路管理局(New Jersey Turnpike Authority)發言人稱，封路導致堵車長達5哩。

州長墨菲斥責封路行為愚蠢且危險，「我不明白這種行為達到了什麼目的」。新州警長Patrick Callahan表示，州警當時的第一要務是恢復交通，「當時員警如果在現場開罰單的話，將會導致更長時間的交通擁堵；但我保證將會調查到底。」

社交網站上的評論也都在譴責封路者。一名留言者表示，他也是川普的支持者，但封路的做法絕對不正確；另一名留言者則提出疑問，「這樣做難道對選舉會有幫助嗎？」