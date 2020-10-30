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股神靜悄悄 巴菲特迄今未公開支持白登

白登訪愛州：會讓中國為濫用貿易手段負起責任

特派員黃惠玲╱綜合報導
白登接受民主黨總統候選人後，30日首次重返愛阿華州。(直播截圖)
白登接受民主黨總統候選人後，30日首次重返愛阿華州。(直播截圖)

民主黨總統候選人白登30日前往中西部愛阿華州、明尼蘇達州及威斯康辛州密集拜票，白登在以農業為主要經濟的愛州演講時說，對於中國濫用貿易手段傷害美國農業與製造業的情形，他當選後會聯合世界各國阻止中國繼續這樣做，他也會要「中國負起責任」(make China accountable)。

30日的訪問是白登接受總統候選人提名後，第一次造訪愛州，白登上次到愛阿華訪問已經是今年2月2日在該州出席民主黨總統候選人提名論壇時的事，當時他在愛州初選所獲得的支持僅排名第四，落後於初出茅廬的布蒂吉格、參議員桑德斯以及參議員華倫，初選前幾個州別表現欠佳的白登，直到2月29日獲得南卡羅萊納州的勝利，才扭轉局勢。

他演講中提到，美國總統很久以來都是來自長春藤名校，「我是州立大學(德拉瓦州立大學)畢業，如果我可以進白宮，你們也會有機會」，他說，美國是中產階級建立的，不是富豪，也不是華爾街；白登承諾當選後，絕對不會讓年薪低於40萬的民眾「多」付一毛稅賦。

他在演講中，花了許多時間針對川普對待新冠疫情的態度提出批判，他說，他當選後，會確實執行「落實追蹤、加強檢測」；白登也介紹了自己的健保政策，他說，健保應該是人民基本權利而不是專屬於特權。

對於美中貿易問題，白登對著以農業為主的愛阿華州的選民說，川普在任期間出口到中國的農產品數量，「比歐巴馬第二任時期還減少了四成」，然而川普竟然還公開表示，因為政府提供大筆補貼，所以農民現在賺得比耕種時更多，白登批川普，「這人是從哪裡來的？他以為他是誰？」。

他也提到，川普擔任總統期間，有六位高級將領請辭，他們表示「川普不配當軍隊總司令」，白登稱他獲得20多位退休將領支持。

目前民調顯示，白登在愛阿華州的支持度非常接近，四年前川普以高出9.4%的得票數，贏了民主黨候選人柯林頓，而在2012年的歐巴馬獲得較多支持的30多個郡縣，在2016年都反轉支持共和黨的川普。

近日在威斯康辛州民調節節高昇的白登，30日是參選後第三度訪問威州，儘管聲勢看好，但白登表示，他對於任何事情都不會過度自信，雖然他覺得自己會拿下威州的選舉人票。

威州民主黨主席威克勒(Ben Wikler)說，由於反川普的力量比起四年前強大許多，從威州處處可見插著「白登/賀錦麗」的招牌即可窺知一二，而且廣告與自願者人數，均比2016年大幅增加。

四年前民主黨過於輕敵，覺得柯林頓理所當然會獲得支持，最後導致敗陣，他說，今年情況截然不同，白登的競選團隊更深入社區，互動性也大幅改善，「其實白登這次可以不需要再來威州」，民主黨人坦承，威州目前失控的新冠疫情，也是他們希望77歲的白登不用到訪的另一個原因。

白登30日下午3時45分也趕往明尼蘇達州的聖保羅市參加一場汽車集會，主要號召選民去投票，川普同一天下午5時則在明州羅徹斯特機場舉行造勢大會，最近幾屆的總統選舉，明州選民一直是比較偏向民主黨，川普2016年大選時，在該州輸給柯林頓約4.5萬張票。

白登 川普 民主黨

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