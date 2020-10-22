大選後或引發新一波示威 芝零售商戒慎恐懼 嚴陣以待

芝加哥購物大道(北密根大道)的品牌名店，幾乎一樓的櫥窗都仍釘著木板。(特派員黃惠玲/攝影)

時序即將進入歲末零售高峰季節，往年各家商店紛紛著手推出過節裝飾，營造節日氣氛以吸引顧客上門，不過，經過5月與8月兩場「打砸搶」的「洗禮」，芝加哥 各品牌旗艦店、百貨公司今年迎接假日的節日氣氛明顯降溫，加上業者憂慮大選後可能引發新一波抗議示威，更讓商家戒慎恐懼、嚴陣以待。

包括Louis Vuitton、Gucci、H&M、Nordstrom等位於北密大道上的旗艦店大片玻璃櫥窗，至今都還是釘著木板，其他有的商店甚至將入口大門也釘上了木板，並有保全在門口駐守，前兩天從郊區到北密大道逛街的Summer說，「完全感覺不到過節氣氛，看到很多店都還是釘著木板，覺得有些緊張」。

路透社報導，芝加哥購物大道目前景象，也在美國其他100多個城市發生，特別在安全專家提出警告，稱11月3日的總統大選可能再次引發社會動盪，更讓這些商店無意拆除保護商店財產的木板。

在北密大道開美甲店的店東安迪說，他的店在8月10日的打砸搶中，遭到破壞與搶劫，直到現在，每天晚間打烊後，他都要把入口大門用木板釘上才離開，「我們實在經不起再一次洗劫」。

全球最大的保險仲介公司Aon說，在一項調查中，絕大多數的零售商 保戶都很擔心即將來臨的大選，因此正考慮重新將店面釘上木板保護，而今年五月與六月間，七成的零售商都把店面釘了木板。

除了對零售店做外觀保護外，芝加哥的保全業也因應市場需求增加而業務明顯成長，以Pikerton保全公司為例，該公司第三季的聘雇人數增長了五成。

位於州街(State St.)的梅西百貨 旗艦店表示，儘管疫情以及選舉等各種外在因素挑戰，但位於百貨公司七樓的「胡桃廳」(Walnut room)今年將持續推出113年來的傳統，預計將從11月7日起「供應節日餐點」，不過，今年所有顧客都必須提前預約，可同時容納550人的樓層，今年將只接142名顧客。此外，一樓的「節日櫥窗」，今年還是會推出，但時間會推遲。