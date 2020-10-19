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芝加哥第二波疫情爆發 市長疾呼：不要再聚會了

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市長萊特福特呼籲大家減少聚會，做好防疫。(特派員黃惠玲/攝影)
芝加哥市長萊特福特呼籲大家減少聚會，做好防疫。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥市市長萊特福特19日表示，芝市確診率已達5.4%，預測到本周平均日增新冠肺炎病毒確診將從500例左右增至超過600例，「我們已經進入第二波疫情爆發期」，她說，許多居民由於經歷病毒一段時間，已經出現「防疫怠惰」，由於各種聚會是芝加哥目前最大的感染途徑，萊特福特向市民疾呼「不要再聚會了」，否則疫情惡化，不排除重新實施更嚴格的限制措施。

萊特福特說，新冠疫情三月下旬爆發，好不容易在五、六月時稍微控制了新增感染病例，但最近一周，芝加哥市每日新增病例再度飆升，平均確診率更超過6%，她表示，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)預測會有第二波疫情，而這波疫情已經正在芝加哥發生。

她表示，根據調查，芝加哥感染新冠肺炎病毒的患者，高達三分之二是從認識的人身上感染，「聚會是目前最常見的感染方式」，她提到，統計顯示，參加一般少於25人聚會而被感染的比率是14%，參加25人以上聚會受感染比率增加到30%，出席50人以上聚會遭感染比率則提高到50%。

萊特福特呼籲，每個人、每個家庭、每個公司行號務必減少各種形式聚會，尤其是人數眾多的活動更應避免，她說，萬聖節、感恩節等節日陸續到來，親友相聚的機率也會增加，她希望大家「聚會人數越少越好」，留意不要讓親密家庭成員之外者加入家人小型聚會，也應減少與其他地區的來客聚會。

衛生局局長亞瓦迪說，芝加哥市的確診率雖然是比其他很多地區低，但已經往錯誤的方向發展，「芝加哥目前只有兩個郵遞區號的確診率低於5%，而疫情最嚴重區的確診率高達19%」，

她疾呼，「現在還沒有新冠病毒疫苗，也沒有藥物可以治癒」，絕對不能輕忽防疫的重要。

西奈山醫院系統的傳染專家說，兩周前因為感染病毒住院的開始增加，尤其許多就診的患者都是家人，「看到近來的就診人數增加，令人害怕」，希望大家務必戴口罩、保持距離、避免群聚，不要讓疫情失控。

疫情 芝加哥 防疫

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