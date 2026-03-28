我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與大谷翔平相關就貴 道奇飲料杯賣75元 球迷：太扯

戀上科威特將軍 華女公務員20萬退休金一夜蒸發

女力當道機會自己創造 矽谷女性高峰會翻轉人生

記者王湘涵／巴洛阿圖即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北美台灣工程師協會矽谷分會會長致詞。（記者王湘涵/ 攝影）
北美台灣工程師協會矽谷分會會長致詞。（記者王湘涵/ 攝影）

由北美台灣工程師協會矽谷分會（NATEA Silicon Valley）主辦的「2026女性高峰會」，3月28日下午在台灣國家新創品牌（Startup Island Taiwan）矽谷分會登場，以「創業家精神領航」為主題，邀請來自科技、創業、文化與職涯發展領域的女性講者，分享她們如何在不同人生階段重新定義自我，展開領航之路。

由北美台灣工程師協會矽谷分會（NATEA Silicon Valley）主辦的「...
由北美台灣工程師協會矽谷分會（NATEA Silicon Valley）主辦的「2026女性高峰會」，於3月28日下午展開。（記者王湘涵/ 攝影）

「2026女性高峰會」現場觀眾滿座。（記者王湘涵/ 攝影）
「2026女性高峰會」現場觀眾滿座。（記者王湘涵/ 攝影）

成立於1991年的北美台灣工程師協會矽谷分會，長期致力於串連北美台灣科技與專業社群，透過論壇、講座與跨領域交流，促進科技發展與人才培育。此次則延續其核心精神，進一步將焦點放在「女性如何在多重角色中找到主導權」，打造跨世代、跨產業的支持網絡。

不同於傳統創業論壇，本次活動強調的並非「如何創業」，而是一種更深層的思維轉換—從被動等待機會到主動創造機會，從選擇既有道路到親手開拓方向。主辦單位指出，無論身處職場、家庭或轉職階段，女性都能以「創業者心態」重新掌握人生節奏。本次論壇邀請五位背景迥異的女性講者，展現多元且具代表性的「女力樣貌」。

Alexander’s Steakhouse餐飲集團領導者Chanile Cha...
Alexander’s Steakhouse餐飲集團領導者Chanile Chang。（記者王湘涵/ 攝影）

高峰會由位於矽谷核心區域的高端牛排館－Alexander’s Steakhouse餐飲集團領導者Chanile Chang揭開序幕，這也是她首次在公開場合中演講。從單一餐廳拓展到高端品牌版圖、帶領團隊在國際賽事中奪冠，除了分享企業經營，Chanil也分享自己的成功心法：「別想太浪漫，過程是困難的，但是堅持相信自己，找到創造快樂的方式，做就對了！」

職涯教練Nina Tseng。（記者王湘涵/ 攝影）
職涯教練Nina Tseng。（記者王湘涵/ 攝影）

而職涯教練Nina Tseng，則透過自身多次轉職的經驗，引導客戶重新建立自我認同與人生方向，強調認識自己、肯定自己與選擇權的重要性，她用玫瑰、刺、和花苞的比喻來鼓勵大家內省：「我不給太多建議，而是鼓勵大家找答案、開啟討論思考，因為我希望每個人有來自自己的自信。」

第三位講者Snow Ho則是活潑的和大家分享她三段式截然不同的人生，橫跨航空、甜點創業到現在的財務專業，她透過不斷轉換跑道與進修，實踐「主動設計人生結構」的理念：「人生沒有地圖，你就是自己生命的CEO，而我現在就是在幫助別人建立自己的支持系統。」展現高度行動力的職涯重塑。

橫跨航空、甜點創業到現在財務專業的Snow Ho。（記者王湘涵/ 攝影）
橫跨航空、甜點創業到現在財務專業的Snow Ho。（記者王湘涵/ 攝影）

在矽谷染出一片天的藍染藝術家Nina Chen，則從移民與母職出發，在灣區市集中一步步建立品牌，將傳統工藝轉化為文化與商業並存的創作形式，她分享自己從國外假期打工、熱炒店酒促小姐到3個月染500條圍巾的心路歷程，每一段都構成她生命的養分：「當你開始閃耀，人們會看到你，別等機會，去找他們。」

藍染藝術家Nina Chen。（記者王湘涵/ 攝影）
藍染藝術家Nina Chen。（記者王湘涵/ 攝影）

最後科技背景出身的創業顧問Yi-Ning Huang透過線上的分享，自己從工程師轉型為顧問與教育者，協助他人將專業能力轉化為個人品牌與商業模式，代表新世代女性在科技與創業之間的流動性：「創造價值，不要讓你的頭銜限制你！」結尾更幽默地說：「我是nobody，我幫助你把專業變成事業。」

從企業領導、文化創作到職涯轉型，這場女性高峰會不僅呈現多元成功樣貌，也回應當代女性在全球化與高壓社會中的共同課題—如何在不確定中持續前進。當「女力」不再只是口號，而是一種行動與選擇，或許正如本次論壇所強調的：與其等候，不如自成氣候。

本次論壇邀請五位女性講者，展現多元的「女力樣貌」。（記者王湘涵/ 攝影）
本次論壇邀請五位女性講者，展現多元的「女力樣貌」。（記者王湘涵/ 攝影）

科技背景出身的創業顧問Yi-Ning Huang從台灣連線分享。（記者王湘涵/ ...
科技背景出身的創業顧問Yi-Ning Huang從台灣連線分享。（記者王湘涵/ 攝影）

矽谷

上一則

曾為北美指標門市 庫比蒂諾鮮芋仙突歇業引討論

延伸閱讀

大紐約商會表揚傑出女性領袖 亞裔力量成焦點

大紐約商會表揚傑出女性領袖 亞裔力量成焦點
多個社媒任理財網紅 華女靠副業年賺24萬

多個社媒任理財網紅 華女靠副業年賺24萬
電影世界／台片陽光女子合唱團 為何賣座

電影世界／台片陽光女子合唱團 為何賣座
「聲在福中」 藝展 鼓勵福州移民身分認同

「聲在福中」 藝展 鼓勵福州移民身分認同
陽光女子合唱團北美上映 鍾欣凌：最體力活的一部電影

陽光女子合唱團北美上映 鍾欣凌：最體力活的一部電影

熱門新聞

Trader Joe's薰衣草色大帆布托特包（Large Lavender Canvas Tote Bag）初登場，本週開賣。（記者王湘涵/ 攝影）

被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣

2026-03-24 21:21
貨架上有些非處方籤過敏藥售完待補。（記者王湘涵/ 攝影）

花粉季藥店過敏藥被掃斷貨 這些樹才是元凶

2026-03-24 18:03
劉美賢簽約Nike，推出全新系列。(本報檔案照)

劉美賢代言Nike 推出新款運動鞋及印有滑冰身影服飾

2026-03-25 02:18
百年難得一件的寶物尤里卡金磚（Eureka Bar）。(稀有錢幣、沉船寶藏公司Finest Known提供)

「尤里卡金磚」現身 4400元可買0.06%

2026-03-20 02:20
拉斯維加斯神劍（Excalibur）酒店。（Excalibur官網）

賭城酒店搶客 吃住、規費、秀票全包 2人2夜只須330元

2026-03-27 02:18
本田Accord是2025年在加州被盜最多的車款。(取自本田汽車經銷商網)

每48秒1車被偷 灣區失車率冠全美 本田Accord是竊賊頭號目標

2026-03-24 15:33

超人氣

更多 >
老虎伍茲監獄照曝光 目光呆滯眼睛充血 交往川普前媳婦未同車

老虎伍茲監獄照曝光 目光呆滯眼睛充血 交往川普前媳婦未同車
李昌鈺因腦瘤離世 去年確診

李昌鈺因腦瘤離世 去年確診
便宜又美味 雞腿肉逆轉成新寵 銷量以2位數速度成長

便宜又美味 雞腿肉逆轉成新寵 銷量以2位數速度成長
伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明
國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴