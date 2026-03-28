女力當道機會自己創造 矽谷女性高峰會翻轉人生

北美台灣工程師協會矽谷分會會長致詞。（記者王湘涵/ 攝影）

由北美台灣工程師協會矽谷 分會（NATEA Silicon Valley）主辦的「2026女性高峰會」，3月28日下午在台灣國家新創品牌（Startup Island Taiwan）矽谷分會登場，以「創業家精神領航」為主題，邀請來自科技、創業、文化與職涯發展領域的女性講者，分享她們如何在不同人生階段重新定義自我，展開領航之路。

由北美台灣工程師協會矽谷分會（NATEA Silicon Valley）主辦的「2026女性高峰會」，於3月28日下午展開。（記者王湘涵/ 攝影）

「2026女性高峰會」現場觀眾滿座。（記者王湘涵/ 攝影）

成立於1991年的北美台灣工程師協會矽谷分會，長期致力於串連北美台灣科技與專業社群，透過論壇、講座與跨領域交流，促進科技發展與人才培育。此次則延續其核心精神，進一步將焦點放在「女性如何在多重角色中找到主導權」，打造跨世代、跨產業的支持網絡。

不同於傳統創業論壇，本次活動強調的並非「如何創業」，而是一種更深層的思維轉換—從被動等待機會到主動創造機會，從選擇既有道路到親手開拓方向。主辦單位指出，無論身處職場、家庭或轉職階段，女性都能以「創業者心態」重新掌握人生節奏。本次論壇邀請五位背景迥異的女性講者，展現多元且具代表性的「女力樣貌」。

Alexander’s Steakhouse餐飲集團領導者Chanile Chang。（記者王湘涵/ 攝影）

高峰會由位於矽谷核心區域的高端牛排館－Alexander’s Steakhouse餐飲集團領導者Chanile Chang揭開序幕，這也是她首次在公開場合中演講。從單一餐廳拓展到高端品牌版圖、帶領團隊在國際賽事中奪冠，除了分享企業經營，Chanil也分享自己的成功心法：「別想太浪漫，過程是困難的，但是堅持相信自己，找到創造快樂的方式，做就對了！」

職涯教練Nina Tseng。（記者王湘涵/ 攝影）

而職涯教練Nina Tseng，則透過自身多次轉職的經驗，引導客戶重新建立自我認同與人生方向，強調認識自己、肯定自己與選擇權的重要性，她用玫瑰、刺、和花苞的比喻來鼓勵大家內省：「我不給太多建議，而是鼓勵大家找答案、開啟討論思考，因為我希望每個人有來自自己的自信。」

第三位講者Snow Ho則是活潑的和大家分享她三段式截然不同的人生，橫跨航空、甜點創業到現在的財務專業，她透過不斷轉換跑道與進修，實踐「主動設計人生結構」的理念：「人生沒有地圖，你就是自己生命的CEO，而我現在就是在幫助別人建立自己的支持系統。」展現高度行動力的職涯重塑。

橫跨航空、甜點創業到現在財務專業的Snow Ho。（記者王湘涵/ 攝影）

在矽谷染出一片天的藍染藝術家Nina Chen，則從移民與母職出發，在灣區市集中一步步建立品牌，將傳統工藝轉化為文化與商業並存的創作形式，她分享自己從國外假期打工、熱炒店酒促小姐到3個月染500條圍巾的心路歷程，每一段都構成她生命的養分：「當你開始閃耀，人們會看到你，別等機會，去找他們。」

藍染藝術家Nina Chen。（記者王湘涵/ 攝影）

最後科技背景出身的創業顧問Yi-Ning Huang透過線上的分享，自己從工程師轉型為顧問與教育者，協助他人將專業能力轉化為個人品牌與商業模式，代表新世代女性在科技與創業之間的流動性：「創造價值，不要讓你的頭銜限制你！」結尾更幽默地說：「我是nobody，我幫助你把專業變成事業。」

從企業領導、文化創作到職涯轉型，這場女性高峰會不僅呈現多元成功樣貌，也回應當代女性在全球化與高壓社會中的共同課題—如何在不確定中持續前進。當「女力」不再只是口號，而是一種行動與選擇，或許正如本次論壇所強調的：與其等候，不如自成氣候。

本次論壇邀請五位女性講者，展現多元的「女力樣貌」。（記者王湘涵/ 攝影）