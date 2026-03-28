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曾為北美指標門市 庫比蒂諾鮮芋仙突歇業引討論

記者王湘涵／庫比蒂諾即時報導
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位於南灣庫比蒂諾的鮮芋仙分店突傳歇業！引起網友熱議。（翻攝自鮮芋仙臉書）
位於南灣庫比蒂諾的鮮芋仙分店突傳歇業！引起網友熱議。（翻攝自鮮芋仙臉書）

位於南灣庫比蒂諾Main Street購物廣場內的鮮芋仙，突傳歇業！臉書上前幾日還在更新飲品貼文，27日突然貼出店家停止營業的消息，地圖上的店家資訊也已顯示「永久歇業」，但未說明原因。「謝謝大家這些年的愛與支持，今天是我們在庫比蒂諾的最後一天。」讓不少熟客和當地民眾感到意外，也在社群媒體上引發討論與不捨。

鮮芋仙Meet Fresh創立於2003年，源自台灣，以手工芋圓與傳統甜品起家，之後拓展至全球多地，在海外華人市場具有一定辨識度與情感連結。對北加的移民或留學生來說，一碗仙草、芋圓或豆花，代表的是家鄉的味道，所以即便一碗要價10至16美元，仍是常常大排長龍。

身為鮮芋仙位於北加州的首家分店，庫比蒂諾分店在地營運近10年，以大型空間與複合式經營受到關注；經過合併空間重新整體升級後，曾對外主打為「全球最大旗艦店」，店面設計現代化且寬敞，可容納將近200個座位，除了經典芋圓、仙草與豆花外，也導入雞蛋仔、霜淇淋等品項，成為南灣少見結合台式甜品與休閒聚會的據點之一。

對於此次歇業，官方尚未進一步說明，不過在社群平台上，已有不少網友討論。有人表示最近去生意都還很好，對結束營業感到意外：「這家應該是商圈生意最好的，真是太不可思議了！」、「這比僑胞超市暫停營業還令人難過。」；另外也有聲音推測，可能與地產商漲租金壓榨商家、或同區餐飲競爭激烈有關：「價格上漲、品質下降、周圍飲料店快速增加搶生意！」、「灣區的台灣味又少一間了。」即便眾說紛紜，相關說法仍尚未獲得證實。

儘管庫比蒂諾門市熄燈，灣區仍有聖他克拉拉市、聖馬刁市與佛利蒙三家分店持續營運，店家也在社群媒體上貼出鄰近店址；然而對於部分長期顧客而言，看到熟悉的生活據點消失，仍難免留下失落和遺憾。

店家3月27日在社群媒體上突然貼出熄燈文，並分享鄰近店址。（翻攝自鮮芋仙臉書）
店家3月27日在社群媒體上突然貼出熄燈文，並分享鄰近店址。（翻攝自鮮芋仙臉書）

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