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北加州台灣華語文中心攜手庫比蒂諾市府開華語課

記者江碩涵／庫比蒂諾即時報導
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庫市經理Tina Kapoor（左二）也是台灣華語文學習中心（TCML）矽谷中文學校「華語市政班」學員之一。（主辦單位提供）
庫市經理Tina Kapoor（左二）也是台灣華語文學習中心（TCML）矽谷中文學校「華語市政班」學員之一。（主辦單位提供）

北加州台灣華語文學習中心（TCML）矽谷中文學校與庫比蒂諾市政府首度合作開辦「華語市政班」課程，3月23日舉辦TCML華語班結業暨成果展。本期課程共12位市府官員順利完成，包括庫比蒂諾市長Kitty Moore、庫市經理Tina Kapoor及各局處主管親自參與。活動當日，駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、新聞組長郭卉蓁、金山灣區僑教中心主任莊雅淑及矽谷中文學校校長寇惠風出席，共同見證學員學習成果。

朱永昌表示，TCML矽谷中文學校依據庫比蒂諾市府實務需求，規畫結合公務應用、生活會話及文化體驗課程內容，為市府人員打造兼具實用性與文化深度的華語學習環境，透過語言學習，學員不僅提升職務溝通能力，也能深入體驗台灣文化，進一步促進台美雙方在教育、文化及社區參與等長期合作。

莊雅淑指出，本次合作為僑委會、教育部及外交部跨部會推動成果之一，也是北加州TCML繼與佛利蒙市府合作後另一個重要里程碑，透過與主流地方政府合作推動華語課程，有助強化「學華語到TCML」品牌形象，持續深化華語文教育在主流社區之影響力。

Kitty Moore及市府行政團隊表示，庫比蒂諾是多元文化共融城市，語言是促進文化理解的重要橋樑，感謝台灣華語文學習中心提供專業華語課程，除提升市府服務多元族群能力外，也有助於增進社區凝聚力與國際視野。

寇惠風表示，矽谷中文學校TCML成立以來，連續兩年獲僑委會評鑑為全球最優及優良TCML，致力於推動社區語言教育與文化交流，這次能為庫市府官員開設華語課程，深具意義，未來將持續拓展合作面向，提供更多元且高品質之華語學習資源，服務灣區多元族群。

本期課程歷時十周，學員在成果展中以生動活潑方式展示學習成果，展現自信與學習成效。學員表示，透過課程不僅提升華語能力，更有助於在服務亞裔市民時提升溝通效率與文化敏感度，並期待未來持續參與進階課程。

本次TCML與庫市合作開設華語市政班，是北加州TCML與地方政府合作的第二案例，象徵雙方在語言教育與文化交流領域邁向新的里程碑。

庫比蒂諾市長Kitty Moore（左二）是台灣華語文學習中心（TCML）矽谷中...
庫比蒂諾市長Kitty Moore（左二）是台灣華語文學習中心（TCML）矽谷中文學校「華語市政班」學員之一，她全勤且認真學習中文。（主辦單位提供）

駐舊金山台北經文處副處長朱永昌表示，TCML矽谷中文學校依據庫比蒂諾市府實務需求...
駐舊金山台北經文處副處長朱永昌表示，TCML矽谷中文學校依據庫比蒂諾市府實務需求，規畫結合公務應用、生活會話及文化體驗課程內容，進一步促進台美雙方合作。（主辦單位提供）

金山灣區僑教中心主任莊雅淑指出，本次合作為僑委會、教育部及外交部跨部會推動成果之...
金山灣區僑教中心主任莊雅淑指出，本次合作為僑委會、教育部及外交部跨部會推動成果之一，將持續深化華語文教育在主流社區之影響力。（主辦單位提供）

北加州台灣華語文學習中心（TCML）矽谷中文學校與庫比蒂諾市政府首度合作開辦「華...
北加州台灣華語文學習中心（TCML）矽谷中文學校與庫比蒂諾市政府首度合作開辦「華語市政班」課程，3月23日舉辦TCML華語班結業暨成果展，本期課程共12位市府官員順利完成。（主辦單位提供）

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