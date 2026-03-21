舊金山灣區旅遊冒險展 台灣館茶館氛圍吸引主流品茗

台灣觀光署3月21日至22日參加北加州旅遊盛會「灣區旅遊暨冒險展」，背景融合茶香與茶館氛圍，有著大紅燈籠以及品茶區等細緻布景，打造富有文化深度與人情味的沉浸式空間。（記者江碩涵／攝影）

台灣觀光署3月21日至22日參加北加州旅遊盛會「灣區旅遊暨冒險展」，以「看見台灣，更要感受台灣」為核心，融合茶香與茶館氛圍，打造富有文化深度與人情味的沉浸式空間，多面向展現台灣旅遊魅力。

旅展活動由駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長伍志翔揭開台灣館開幕儀式。他指出，台灣是一個充滿活力的旅遊目的地，無論是沿著海岸線騎乘單車、走入山林步道健行，或親近水域、感受自然，都能帶來令人印象深刻的體驗。

伍志翔指出，而在快速變化的世界裡，旅客追求的已不只是美麗風景，更重視安心的感受及友善、開放而安全的旅遊環境，台灣正是這樣的地方，旅客或許因為風景與冒險而來，但讓人一再回到台灣的，往往是台灣人民的溫暖、文化的深度與美食的魅力。

開幕當天，觀光署邀請現代舞者許晴晴帶來以台灣茶文化為靈感創作的現代舞作「寧葉」，透過肢體語言呼應展區中的茶館體驗，為台灣展區揭開藝術氛圍的序幕。旅展第二天，則邀請深受灣區觀眾喜愛的舊金山歌劇院大提琴家柯容軒演奏台灣民謠，以優美旋律傳遞台灣人文底蘊。

此次展區特別設置兩面台灣觀光探索牆，透過圖像與文字呈現臺灣豐富多樣的旅遊面貌。其中，「Feel Taiwan in Culture」帶領民眾認識地方文化、生活美學與美食；「Feel Taiwan in Nature」則以山海景觀與四季風景為主軸，展現台灣自然旅遊的多元特色。訪客可在探索過程中一步步認識台灣，增加停留時間與參與感，也讓展區更具故事性與互動性。

現場安排多項互動活動，包括品茶體驗、書法姓名書籤，以及「喔熊馬抵嘉」馬年小提燈組裝等，讓民眾親手參與。參與轉盤或問答遊戲者，有機會獲得喔熊別針、珍奶鑰匙圈、喔熊提袋等人氣禮品，成為適合各族群停留互動的亮點。

不少參觀的民眾，路過看到「喔熊」，也忍不住跟著合影。主流民眾驚呼台灣館很令人驚艷，想更多加了解台灣的旅遊觀光資源。

這次旅展，觀光署結合中華航空、長榮航空、星宇航空及多家旅行業者共同參展，提供旅遊諮詢、行程建議與限時優惠。兩天展期並推出舊金山-台北來回機票抽獎活動，鼓勵更多民眾將赴台旅遊納入下一次出遊規劃。星宇航空舊金山總經理Joyce表示，歡迎乘客從觀光署網站查詢更多機票優惠或轉機等資訊。

觀光署駐舊金山辦事處表示，希望透過旅展，將台灣帶入灣區民眾的生活，讓灣區朋友不用遠行，也能先與臺灣產生連結，進一步把對台灣的好奇轉化為未來親自造訪的動力。觀光署並特別介紹目前的「轉境過境機場消費券」活動，經桃園機場轉機的旅客可領取價值新台幣 600 元禮券，兌換機場美食或伴手禮。

台灣觀光署3月21日至22日參加北加州旅遊盛會「灣區旅遊暨冒險展」，以「看見台灣，更要感受台灣」為核心，融合茶香與茶館氛圍，打造富有文化深度與人情味的沉浸式空間，多面向展現台灣旅遊魅力。（記者江碩涵／攝影）

這次旅展，觀光署結合中華航空、長榮航空、星宇航空及多家旅行業者共同參展，提供旅遊諮詢、行程建議與限時優惠。

台灣觀光署也獲得北加州旅遊盛會「灣區旅遊暨冒險展」官方頒發「最佳人氣獎」，展現台灣館的活力。（觀光署提供）