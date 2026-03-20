美超微共同創辦人因走私晶片被聯邦起訴 股價暴跌三成

圖為美超微（Supermicro）位於矽谷的總部。（記者江碩涵／攝影）

聯邦檢方19日公布起訴書，指控三名美超微公司（Supermicro）關聯人士透過多層轉運與造假手段，將含有先進人工智慧 技術的美國高性能伺服器非法輸往中國，涉案金額高達數十億美元。美超微20日股價也應聲暴跌逾三成，市值蒸發60 億美元，創下2018年以來單日最大跌幅。

許多在矽谷灣區的科技業者直言，美超微從2018年起就有各式各樣的晶片門、交不出財報等事件，但發生走私且被聯邦起訴這麼嚴重的事件倒是第一次，感到相當意外。

這是美國至今為止針對涉嫌向中國走私受限制人工智慧技術案件中，最引人注目的一起事件。聯邦檢方19日指出，此案不僅涉及大規模非法轉移敏感科技，更對國家安全構成直接威脅，因此起訴美超微公司業務發展資深副總裁暨董事會成員廖益賢（Yih-Shyan Wally Liaw）、台灣區業務經理張瑞滄（Ruei-Tsang Steven Chang），以及承包人員孫廷瑋（Ting-Wei Willy Sun）。

美超微也立即發布新聞稿指出，目前獲悉紐約南區聯邦檢察官辦公室已針對三名公司關聯個人對象，以及其涉嫌策劃違反出口管制法規之行為，進行公開起訴。並強調，「美超微非本次之起訴對象」。

美超微指出，遭起訴的個人對象包括廖益賢、張瑞滄以及孫廷瑋，美超微已立即暫停該兩名員工的職務，並終止與該承包人員合作關係，該對象在起訴內被指控的行為，已違反美超微公司政策與法令遵循管控相關規範，包括規避出口管制法規。

美超微指出，將致力建立並維持完善、穩固之法令遵循制度，並嚴格遵守所有美國出口與再出口之管制法令與規範；公司全力配合美國政府之相關調查行動，並將持續提供必要協助。文末則再次強調，「美超微並未被列為本次起訴之對象」。

雖然美超微與被起訴三人劃清關係，不過美超微20日股價仍反映了市場態度，跌幅最深33.23%。

聯邦檢方如此大動作，也讓矽谷不少科技業人士大感意外。不具名科技業者指出，其實美超微一直以來都有些爭議之處，2018年曾被彭博商業周刊報導指出，中國情報部門在美超微伺服器主機板上植入了微小的間諜晶片，用以竊取美國企業和政府的數據，此為最早的「晶片門事件」，股價也一度跌至個位數字。

科技人士指出，後來美超微也曾遇過2018年交不出財報被迫下市、2024年底安永會計事務所因質疑治理與誠信而辭職，導致財報二度難產，面臨二次下市風險等事件。雖然美超微曾因搭上輝達（NVidia）AI熱潮而股價一飛衝天，但如今面臨聯邦起訴這麼嚴重的刑事指控，即便快速與員工切割，恐怕還是難逃市場的道德評價。