我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獸醫、財務經理...這些職業都由女力主導 薪資高福利好

台裔鞋王8.5億遺產分配再生變 要驗神秘遺囑真偽

美超微共同創辦人因走私晶片被聯邦起訴 股價暴跌三成

記者江碩涵／聖荷西即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為美超微（Supermicro）位於矽谷的總部。（記者江碩涵／攝影）
圖為美超微（Supermicro）位於矽谷的總部。（記者江碩涵／攝影）

聯邦檢方19日公布起訴書，指控三名美超微公司（Supermicro）關聯人士透過多層轉運與造假手段，將含有先進人工智慧技術的美國高性能伺服器非法輸往中國，涉案金額高達數十億美元。美超微20日股價也應聲暴跌逾三成，市值蒸發60 億美元，創下2018年以來單日最大跌幅。

許多在矽谷灣區的科技業者直言，美超微從2018年起就有各式各樣的晶片門、交不出財報等事件，但發生走私且被聯邦起訴這麼嚴重的事件倒是第一次，感到相當意外。

這是美國至今為止針對涉嫌向中國走私受限制人工智慧技術案件中，最引人注目的一起事件。聯邦檢方19日指出，此案不僅涉及大規模非法轉移敏感科技，更對國家安全構成直接威脅，因此起訴美超微公司業務發展資深副總裁暨董事會成員廖益賢（Yih-Shyan Wally Liaw）、台灣區業務經理張瑞滄（Ruei-Tsang Steven Chang），以及承包人員孫廷瑋（Ting-Wei Willy Sun）。

美超微也立即發布新聞稿指出，目前獲悉紐約南區聯邦檢察官辦公室已針對三名公司關聯個人對象，以及其涉嫌策劃違反出口管制法規之行為，進行公開起訴。並強調，「美超微非本次之起訴對象」。

美超微指出，遭起訴的個人對象包括廖益賢、張瑞滄以及孫廷瑋，美超微已立即暫停該兩名員工的職務，並終止與該承包人員合作關係，該對象在起訴內被指控的行為，已違反美超微公司政策與法令遵循管控相關規範，包括規避出口管制法規。

美超微指出，將致力建立並維持完善、穩固之法令遵循制度，並嚴格遵守所有美國出口與再出口之管制法令與規範；公司全力配合美國政府之相關調查行動，並將持續提供必要協助。文末則再次強調，「美超微並未被列為本次起訴之對象」。

雖然美超微與被起訴三人劃清關係，不過美超微20日股價仍反映了市場態度，跌幅最深33.23%。

聯邦檢方如此大動作，也讓矽谷不少科技業人士大感意外。不具名科技業者指出，其實美超微一直以來都有些爭議之處，2018年曾被彭博商業周刊報導指出，中國情報部門在美超微伺服器主機板上植入了微小的間諜晶片，用以竊取美國企業和政府的數據，此為最早的「晶片門事件」，股價也一度跌至個位數字。

科技人士指出，後來美超微也曾遇過2018年交不出財報被迫下市、2024年底安永會計事務所因質疑治理與誠信而辭職，導致財報二度難產，面臨二次下市風險等事件。雖然美超微曾因搭上輝達（NVidia）AI熱潮而股價一飛衝天，但如今面臨聯邦起訴這麼嚴重的刑事指控，即便快速與員工切割，恐怕還是難逃市場的道德評價。

世報陪您半世紀

人工智慧

上一則

Meta前員工提出民事訴訟 指控公司針對年長者裁員

延伸閱讀

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光
美超微涉走私 吹風機取標籤改貼 晶片洗產地售中手法曝光

美超微涉走私 吹風機取標籤改貼 晶片洗產地售中手法曝光
被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴
美超微共同創辦人廖益賢遭起訴 涉轉運數十億元 AI 伺服器至中國

美超微共同創辦人廖益賢遭起訴 涉轉運數十億元 AI 伺服器至中國
3華人涉詐「318萬金條」 1嫌逃跑被撞亡

3華人涉詐「318萬金條」 1嫌逃跑被撞亡

熱門新聞

亞裔女孩搬離加州，德州生活幾年後又想回到加州。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

2026-03-16 13:34
劉美賢在米蘭冬奧會上奪得兩枚金牌，成為24年來首次在冬奧女子單人滑項目上奪金的美國選手。（記者王子涵/攝影）

冬奧金牌劉美賢為何受全美追捧？ 史大教授分析原因

2026-03-13 02:20
王祖賢人生三部曲：從銀幕女神到弘揚中醫文化，將在矽谷開設艾灸文化館。右為楊磊。（記者李怡╱攝影）

王祖賢人生三部曲：將在矽谷開設艾灸文化館

2026-03-15 21:17
醫療保健業是灣區新增職位最大來源。圖為凱瑟醫療集團位於庫比蒂諾的醫院。(谷歌地圖)

投千份履歷進不了科技業 她轉行反而更好找工作

2026-03-17 15:20
Trader Joe's復活節馬卡龍四色迷你托特包，今日開賣！(記者王湘涵／攝影)

Trader Joe's復活節限定配色迷你包重磅回歸 民眾瘋搶

2026-03-17 17:06
全球頂尖高等學府史丹福大學，竟有38%大學部學生登記為殘障人。(谷歌地圖)

比率太嚇人 史丹福近四成大學生登記為殘疾者

2026-03-14 21:07

超人氣

更多 >
翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了
若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金
無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍
被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴
卡達天然氣田遇襲受損 全球最直接受惠者曝光

卡達天然氣田遇襲受損 全球最直接受惠者曝光