舊金山致命車禍肇事駕駛被判緩刑無須入獄 家屬憤怒

西門區致命車禍華裔老嫗肇事司機獲緩刑，免於入獄。（本報檔案照）

據「舊金山標準報」（San Francisco Standard）報導，2024年在西門區（West Portal）車禍中導致一家四口喪生的肇事司機劉方瑪麗（Mary Fong Lau，音譯）周五（20日）被判處兩年緩刑（probation）。此判決激怒了受害者家屬及支持者，他們此前曾敦促法院重新考慮。

法官陳啟煌（Bruce Chan）還裁定，在緩刑期間及隨後的三年內，吊銷劉的駕駛執照。屆時，她將有資格向機動車管理局（DMV ）重新申請駕照。現年80歲的劉芳瑪麗被判處200小時社區服務及6天監禁，此後將不再面臨進一步的監禁。

陳法官宣讀判決前指出，本案未達到「重大過失」（gross negligence）的法律標準，因為劉在事故發生時既未參與賽車或危險特技表演，也未發簡訊，且未受毒品或酒精影響。

陳法官表示，鑑於劉在醫療保障方面存在「有據可查」的問題，且可能面臨被「欺凌弱者」的囚犯傷害的風險，監禁將危及她的安全。他駁回了居家監禁的提議，稱這無異於「給一位八旬老人腳踝戴上電子腳鐐」。

他表示將判令劉芳瑪麗支付6萬7400美元賠償金作為量刑的一部分。

檢方稱，2024年3月16日，劉駕駛一輛2014款賓士GLK超速行駛，衝上Ulloa街的人行道，先撞上西門圖書館大樓，隨後撞上了一對夫婦及其子女。遇難者被確認為Diego Cardoso de Oliveira、Matilde Moncada Ramos Pinto，以及他們的兒子，一歲的Joaquin Ramos Pinto de Oliveira和3個月大的Cauê Ramos Pinto de Oliveira。事發時，他們正在等候前往舊金山動物園（San Francisco Zoo）的公交車。

行人權益組織「Walk SF」與遇難者家屬於周四（19日）晚在圖書館外舉行守夜活動，以紀念事故發生兩周年。

劉在現場告訴一名目擊者，當時她正試圖停車，卻不慎將腳踩到了油門上。劉最初對指控表示不認罪，之後她接受了定罪，但並未正式承認有罪。

受害者家屬曾請求陳法官要求劉改作有罪答辯，地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）及受害者家屬表示，居家監禁、強制社區服務以及永久吊銷駕照，比緩刑更為恰當。

「我們的親人在光天化日之下，在居民區被劉芳瑪麗以極高車速駕駛的車輛奪去了生命。自事故發生以來，她在公開法庭上從未表達過個人悔意，也未直接承認責任，」親屬們在一份在線請願書中寫道，請求法官重新考慮量刑。該請願書已獲得超過1萬2000個簽名。

去年，死者家屬指控劉芳瑪麗試圖隱匿價值數百萬美元的房產，以逃避訴訟中的賠償責任。劉的律師Seth Morris否認了這些指控。