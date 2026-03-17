網傳Meta因AI成本飆升本周計畫裁員20% 人心惶惶

根據路透社報導，Meta的高階主管最近透露這項裁員計畫，並開始制定裁員方案，裁員日期與規模皆未確定。（記者江碩涵／攝影）

根據路透社報導，知情人士透露，Meta本周計畫大規模裁員，可能影響20%或更多員工，主要原因是抵消Meta在人工智慧 (AI)基礎設施方面的高昂投入，並為AI帶來的高工作效率做好準備。不僅主流媒體報導，華文社群媒體 也有不少網友在討論，也有網友坦言這波裁員潮傳言令工程師壓力很大，因為是AI取代掉了工程師的工作。

根據路透社報導，Meta的高階主管最近透露這項裁員計畫，並開始制定裁員方案，裁員日期與規模皆未確定。不過根據網路傳言，目前傳出的訊息是最低應會裁員20%，若按照Meta目前全公司人數約7.9萬人計算，至少1.5萬人恐受裁員影響，這也將是Meta自2022年底至2023年公司重組後，規模最大的一次裁員計畫。

2022 年 11 月Meta當時宣布裁員 1.1萬人，約占當時員工總數13%，大約四個月後，又宣布將再裁員1萬人，總共影響的員工數量高達2.1萬人。

華人社群討論，當時正值疫情的尾巴，科技業也處於正蓬勃發展的階段，疫情期間因軟體業爆紅而多雇的員工，被裁後還能流通到其他知名科技業，近年來AI崛起，已逐漸取代掉許多軟體工程師的職務，加上科技業變化快速，這次若真的裁員人數這麼多，恐怕對於科技就業市場來說相當不利，也會形成人才間互相競爭搶位置的狀態，對後續軟體工程師來說將面臨很大的挑戰。

根據路透社報導，過去一年，Meta執行長查克柏格一直在推動 Meta 在生成式人工智慧領域展開更強有力的競爭，為了吸引頂尖AI人才加入新的超級智慧團隊，Meta也開出了巨額薪酬方案，有些薪資方案四年內可達數億美元。

Meta目前計畫2028年投資6,000億美元興建資料中心，上周也才收購了專為人工智慧代理商打造的社群網路平台Moltbook。查克柏格曾暗示這些投資將帶來效率提升，他今年1月也曾公開表示，「過去需要龐大團隊才能完成的項目，現在只需一位才華橫溢的人就能完成」。

Meta計畫反映了今年美國大型企業，尤其是科技公司普遍存在的趨勢。科技業高層指出，人工智慧系統的最新進展是促成這些變革的原因之一。

不具名Meta工程師指出，之前公司曾要求所有員工練習用AI創造更多工作上的應用，沒想到自己寫出來的AI產品，很有可能就是「讓自己被取代掉」的原因，想想機器人要取代掉真實的人類工作了，「相當諷刺」。

除了Meta，今年1月亞馬遜 （Amazon）也確認裁員1.6萬人，約占員工總數10%；上個月金融科技公司 Block 裁員近一半人數，執行長多爾西（Jack Dorsey）明確指出，人工智慧工具及其日益增強的能力能夠幫助企業用更少的團隊完成更多的工作。