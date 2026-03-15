王祖賢人生三部曲：將在矽谷開設艾灸文化館

王祖賢人生三部曲：從銀幕女神到弘揚中醫文化，將在矽谷開設艾灸文化館。右為楊磊。（記者李怡╱攝影）

曾被譽為「亞洲電影女神」的華語影壇代表人物王祖賢 ，15日在接受本報專訪透露，未來將與加州大學矽谷 分校(California University – Silicon Valley，CUSV）院長楊磊合作，在矽谷共同成立「灸覺艾灸文化館」，向矽谷科技產業年輕人及華人社群推廣「未病先治」的中醫養生理念，並以針灸與艾灸結合的療法，讓更多人接觸並受益於中醫文化。

王祖賢回憶自己的人生像是一段「三部曲」。第一部曲是電影時代。她回憶，當年活躍於影壇時，外界看到的是光芒萬丈的銀幕形象，但對她而言，那些輝煌與成就其實都是「隨緣而來」。她說，在鏡頭前的每一刻，她都只是盡自己所能，把最美好、最純粹的感受帶給觀眾，「只要站在螢幕前的那一刻，我就是快樂的。」

第二部曲則是離開影壇後的轉身。王祖賢在事業巔峰時選擇淡出公眾視野，展開長達二十多年的清修與沉澱生活。她表示，那是一段向內探索的旅程，在吃素、修行與靜修的過程中，逐漸學會放下過去的執著，也重新認識自己與世界的關係。

「過去在螢幕上的生活，是別人認識我，但我並不了解別人。」她說，離開聚光燈之後，才真正開始接觸不同的人，傾聽他們的故事，感受生命中每一個人的境遇與情緒。

如今，她的人生來到第三部曲，重回大眾視野，弘揚中醫文化。王祖賢透露，自己近年投入中醫養生領域，並希望透過艾灸與針灸等傳統療法，幫助更多人改善身心健康。她認為，現代社會節奏快速，尤其在矽谷科技產業環境中，許多年輕人長期面對高壓與亞健康狀態，中醫強調的「未病先治」理念正具有重要意義。

未來，她將與CUSV院長楊磊合作，在矽谷成立「灸覺艾灸文化館」，結合文化推廣與健康養生，為當地科技從業者與華人社群提供另一種身心調養的方式。

王祖賢表示，未來自己的使命之一，就是在海外弘揚中醫文化，讓更多人透過針灸與艾灸療法受益。

楊磊指出，中醫體系中針灸本就密不可分。他以形象的比喻說明：「針就像先行掃清道路，而艾的療效再進入身體，兩者相互配合，就像雙劍合璧，能發揮更完整的療效。」

對王祖賢而言，這也象徵人生的第三部曲，與世界重新結緣。她表示，未來希望透過中醫療法與人們建立更真實、深入的連結，「透過一對一的接觸，去感受每個人的故事，理解每個人遇到的困難與生命經歷。」

從銀幕上的經典形象，到二十年的沉靜修行，再到如今走向社群推廣中醫文化，王祖賢的人生軌跡，正如她所說，是一段不斷與世界結緣、也不斷重新認識自己的旅程。