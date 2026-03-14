沙斯達山墜落1千呎 兩灣區年輕登山者整夜奮力求生

兩名來自灣區的年輕人挑戰攀登北加最高峰沙斯達山，卻幾乎喪命。（當事人提供）

上周日下午，在晴空萬里的藍天下，兩名來自灣區的尼泊爾裔年輕人登上了北加州最高峰沙斯達山（Mount Shasta）山頂。

舊金山紀事報報導，來自灣區拍達路馬（Petaluma）的18歲大學生紐潘（Manish Neupane）在沙斯達山頂上為他新開的YouTune頻道拍攝的影片中興奮地說：「終於登頂了！這是我頻道上的第一次成功登頂，也是今年第一次成功登頂，敬請期待更多精彩內容。」

紐潘接著轉頭問他20歲的同行好友巴塔（Sajav Bhatta）感覺如何，巴塔用些許虛弱的聲音回答：「太棒了，感覺自己站在世界最高點。」

然而，看起來興奮的兩人，當時其實已經處於脫水、虛脫和時常出現喪失方向感的狀態。兩人冒險超過安全界限，引發一連串連鎖反應，最終導致他們向下墜落1000呎，在凜冽寒風中度過一個可能致命的夜晚。

紐潘和巴塔7日下午從拍達路馬出發，當晚抵達沙斯達山下小鎮。隔天一早，他們開車前往沙斯達山西南側的「兔子平地步道起點」（Bunny Flat Trailhead），這是這座山最熱門的攀登路線，有一條陡峭狹窄的「雪崩溝」（Avalanche Gulch）可以直達山頂。

美國林務局（U.S. Forest Service）首席登山巡邏員，也是（Mount Shasta Avalanche Center）沙斯達山雪崩中心主任邁爾斯（Nick Meyers）說：「每年都有人從這條路線上摔落。一旦有任何東西掉下，就會一直掉到山腳下一個小區域。」

紐潘和巴塔沒有和其他登山者一樣預留三天進行適應性訓練、休息和練習登山技巧，也沒有攜帶任何可以幫助他們在荒山上度過夜晚的裝備，只帶了頭盔、保暖衣物、食物和備用手機電池就上路。

由於「雪崩溝」十分濕滑，攀爬十分困難。在水已喝光的情況下，巴塔開始出現脫水現象。鑑於天氣晴朗，他們決定繼續前進，最終在下午3時30分左右登頂。

當他們回到「雪崩溝」時，太陽開始西沉，兩人難以看清下山路線，查看手機應用程式也無法確定自己身在何處。他們停下來重新戴上冰爪。巴塔幫紐潘繫好冰爪後，紐潘開始下山。沒多久，紐潘就聽到巴塔的尖叫聲，然後看到他失控從山坡上滑落。

巴塔滑了大約1000呎後，重重摔進一片雪地裡，停了下來。他坐在黑暗中，鮮血順著他的背脊流下。巴塔發現自己的左臂脫臼，腳踝劇痛，身上到處都是挫傷，但還活著。

紐潘一邊往下走，一邊撥打911求救。在與911通話期間，他發現巴塔倒在雪地裡，痛苦呻吟著。

西斯邱縣（Siskiyou County）警局和美國林務局官員告訴紐潘，目前的狀況太危險，無法使用直升機，救援可能需要好幾個小時才能到達，他們必須想辦法熬過這一夜。

在得知巴塔傷勢並不危急，邁爾斯要兩人試著往下走到海倫湖（Helen Lake）。邁爾斯說：「你們必須往下走，哪怕一次只能走1吋，任何能促進血液循環、降低海拔、讓救援可以更容易進行的事都行。」

巴塔和紐潘最終筋疲力盡，放棄繼續前行，在雪地裡挖出一個小平台，在凜冽的寒風中等待救援。直到隔天上午7時30分左右才被搜救人員找到。

當局事後對這起事件進行了評估，指出巴塔和紐潘犯下的幾項錯誤，包括準備不足、完全依賴手機應用程式導航、選擇在一年氣候最惡劣的時候上山、沒有設定折返時間、沒有攜帶足夠的水和自救用品，也沒有正確使用裝備。

參與協調救援工作的西斯邱縣警長辦公室發出新聞稿說：「如果沒有這些工具和技能，即使是最微小的失誤都可能致命。」