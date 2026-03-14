比率太嚇人 史丹福近四成大學生登記為殘疾者

全球頂尖高等學府史丹福大學，竟有38%大學部學生登記為殘障人。(谷歌地圖)

一項調查發現，史丹福大學有將近四成的學生登記為殘障人士 ，這個比率太嚇人，是不是有許多人在占便宜？

舊金山紀事報報導，自新冠疫情爆發以來，全美各地登記為殘疾者的大學生人數持續增長，這與年輕人的焦慮症、憂鬱症和注意力不足過動症（ADHD）的診斷率上升趨勢一致。但史丹福大學的這一趨勢尤其顯著，也引發了更多爭議。

根據高等教育紀事報對政府數據的分析顯示，除專門招收殘疾學生的學校外，史丹福是美國所有高等學府中殘疾學生比率最高的：2023年秋季入學的約7800名大學生中，有38%登記為殘障人。這一比率遠高於全美5.3%的中位數和加州4%的中位數。

儘管有人認為史丹福大學殘疾學生比率高，是體現了學校致力於滿足所有學生需求的決心。但批評人士指出，這反映出學校存在一種「優等生利用學校資源獲取更好房間和更長考試時間」的文化。史丹福發言人表示，這一高比率也反映出各校在報告殘疾情況方面存在差異，史丹福計劃未來改進報告方式。

高等教育紀事報分析了來自高等教育綜合資料系統（IPEDS）的調查資料。每所大學都必須定期完成這些調查—調查內容涵蓋身體、精神和學習障礙等一系列主題—才能獲得某些類型的聯邦資助。目前可取得的最新數據來自2024-2025學年的調查，該調查提供了2023年秋季班學生的初步數據。

在史丹福，殘疾生的便利措施包括筆記幫助、額外考試時間、減少課程負擔以及優先住宿申請等。過去十年，符合這些資源資格的學生人數幾乎增加了兩倍，給學校的住宿和教學設施帶來了壓力。

史丹福並非加州唯一一所殘疾學生比例較高的菁英大學—皮策學院（Pitzer College）、波莫納學院（Pomona College）和斯克里普斯學院（Scripps College）都報告稱，超過20%的大學生在學校的殘疾人服務辦公室登記。