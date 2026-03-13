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州眾議員Tri Ta譴責中國領事館 因其與台灣外交官合照而施壓

【沙加緬度訊】
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加州眾議員謝德智（Tri Ta）辦公室證實，中國領事館一位代表聯繫他的辦公室，投訴其在社群媒體上發布的一張與駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔會面的照片，並試圖施壓謝德智辦公室。（翻攝自駐舊金山台北經文處臉書）
加州眾議員謝德智（Tri Ta）辦公室證實，中國領事館一位代表聯繫他的辦公室，投訴其在社群媒體上發布的一張與駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔會面的照片，並試圖施壓謝德智辦公室。（翻攝自駐舊金山台北經文處臉書）

加州眾議員謝德智（Tri Ta）辦公室證實，中國領事館一位代表聯繫他的辦公室，投訴其在社群媒體上發布的一張與駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔會面的照片，並試圖施壓謝德智辦公室。謝德智公開發布新聞稿表示，強烈反對中國共產黨政府試圖影響加州民選官員的行為或言論。

整起事件主因是伍志翔3月10日前往沙加緬度拜會加州眾議長和加州眾議員謝德智，並參與相關活動，事後將照片與內容放在駐舊金山台北經文處的臉書社群媒體上，謝德智也轉發文章與照片。

沒想到3月12日謝德智收到中國駐舊金山總領事館電話，警告他「不得介入外交事務」，並試圖就公開承認台灣代表一事向該辦公室施壓。

謝德智12日下午發布英文新聞稿表示，強烈反對中國共產黨政府試圖影響加州民選官員的行為或言論。他指出，「加州民選官員不會聽命於中國共產黨」，外國專制政府試圖恐嚇美國公職人員，干涉與誰會面或發布什麼內容，這是極其不恰當的。

謝德智強調，台灣是一個自由民主的國家，也是加州重要的經濟和文化夥伴，他將始終以與台灣人民站在一起並承認他們的代表為榮。

謝德智表示，「中國共產黨長期以來一直試圖壓制批評聲音，並向世界各地的機構施壓，這些伎倆在北京的威權統治下或許奏效，但在美國卻行不通。試圖恐嚇美國政治領袖，只會增強那些支持自由和民主人士的決心。」

謝德智表示：「如果北京認為向我的辦公室投訴就能讓我退縮，那就大錯特錯了，正恰恰相反，這只會更加凸顯為什麼與台灣站在一起、反對威權恐嚇如此重要。」

謝德智出生於越南西貢，早年隨父母以難民身分移民來美，是極具代表性的越南裔共和黨領袖，2012年當選加州西敏市（Westminster）市長，是全美第一位民選越南裔市長，現為代表加州第70選區的州眾議員，此區涵蓋大量越南裔、華裔與韓裔等逃離共產黨政權、珍惜自由民主的居民。

加州眾議員謝德智出生於越南西貢，早年隨父母以難民身分移民來美，是極具代表性的越南...
加州眾議員謝德智出生於越南西貢，早年隨父母以難民身分移民來美，是極具代表性的越南裔共和黨領袖。（翻攝自謝德智官網）

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