坐飛機不戴耳機外放影音？美聯航：乘客或被請下飛機 或上黑名單

美聯航可能成為美國首家在運輸合約中明確將耳機使用列為可執行規定的大型航空公司。過去，多數航空公司僅將此視為禮貌性的建議，而非正式規則。（取自美聯航官網）

美聯航（United Airlines）近日更新乘客運輸合約（Contract of Carriage），要求旅客在使用個人裝置收聽影音內容時必須佩戴耳機。若乘客拒絕遵守規定，航空公司可能將其請下飛機，甚至永久禁止搭乘。

總部位於芝加哥 的聯合航空於上周五修訂運輸合約，將「未使用耳機播放影音內容的乘客」列入可拒絕服務的情況之一。運輸合約是乘客購買機票時即同意的法律文件，規範航空公司與乘客之間的權利與義務。

此項變更意味著，美聯航可能成為美國首家在運輸合約中明確將耳機使用列為可執行規定的大型航空公司。過去，多數航空公司僅將此視為禮貌性的建議，而非正式規則。

旅遊專家凱斯（Scott Keyes）表示，他目前尚未聽說其他大型美國航空公司採取類似規定。「這其實符合絕大多數旅客的行為與期待，」他說，「通常只有少數乘客會在飛機上不戴耳機播放聲音，造成噪音干擾，因此這是一種較為得體的處理方式。」

目前其他航空公司多半僅鼓勵旅客使用耳機。例如達美航空（Delta Air Lines）在官網上建議乘客「為了周圍乘客的舒適，請使用耳機或耳塞」；西南航空（Southwest Airlines）則表示機上收聽影音需要耳機，但相關規定並未納入其運輸合約。

聯合航空同時表示，若乘客忘記攜帶耳機，可向機組人員索取免費耳機，但需視機上是否仍有供應而定。