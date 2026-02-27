2026年寶可夢世界錦標賽 將在舊金山舉行

2026年寶可夢世界錦標賽即將於8月28日至30日登陸舊金山。（取自Pexels）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，時隔十年，寶可夢世界錦標賽（Pokémon World Championships）將於今夏重返舊金山。

這場定於8月28日至30日舉辦的賽事，將把全球規模最大的競技遊戲盛會之一帶到馬士孔尼中心（Moscone Center）和大通中心（Chase Center）。

寶可夢公司（Pokémon Company）稱其為「寶可夢競技巔峰」（The Pinnacle of Pokémon Competition）的年度賽事將吸引全球頂尖選手參與寶可夢集換式卡牌遊戲（Pokémon Trading Card Game）及多款電子遊戲的角逐，包括「Pokémon Go」和「Pokémon UNITE」。

主辦方於2月27日周五宣布，全新遊戲「寶可夢冠軍」（Pokémon Champions）將首次亮相競技舞台。

冠軍周日決賽將在金州勇士隊（Golden State Warriors）主場大通中心舉行。該場館曾承辦多項重大電競賽事，包括2022年「英雄聯盟」全球總決賽（League of Legends World Championship Final）。

寶可夢公司全球電競與賽事總監布朗（Chris Brown）在聲明中表示：「2026年世界錦標賽將再度迎來近3000名全球選手。隨著世界錦標賽的發展，我們看到了進一步拓展的契機，將打造一場獨一無二的盛會，讓全球訓練家齊聚一堂共慶對此項目的熱愛。」

本屆賽事將與全新粉絲體驗項目「PokémonXP」同步啟動，該項目在紀念系列誕生30周年的寶可夢發布會中首次亮相。據主辦方透露，新體驗將包含互動活動、角色扮演（cosplay）競賽、主題工坊及寶可夢中心快閃店。

粉絲可於4月2日下午5點至4月23日晚11點59分期間加入多日活動興趣名單，獲取購票資格。

多日通票價格為成人120美元起，6至17歲青少年70美元起。含冠軍周日競技場體驗的多日通票成人票價150美元起。單日通票將於今夏晚些時候開放購買。

更多註冊詳情及活動資訊請訪問寶可夢世界錦標賽與PokémonXP官方網站。